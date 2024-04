Meilleurs appareils de streaming avec diffusion en 4K et HD

De nos jours, les téléviseurs sont équipés d’une interface intelligente préchargée. Cependant, l’expérience utilisateur sur la plupart de ces téléviseurs n’est pas géniale, vous pouvez facilement remarquer des saccades et des lenteurs lors du passage d’une application de streaming à une autre, et même pendant la diffusion en continu. Certains ne proposent même pas les derniers services de streaming et restent à la traîne en ce qui concerne les mises à jour. Pour résoudre ce problème, vous pouvez utiliser des appareils de diffusion en continu. Ils peuvent vous offrir un accès mis à jour aux services que vous recherchez.

Cependant, lors du choix d’un appareil de streaming, de nombreux utilisateurs recherchent un appareil qui propose la diffusion en 4K et HD. Nous avons dressé une liste des meilleurs appareils de diffusion en continu avec diffusion en 4K et HD, afin que vous n’ayez pas à les vérifier manuellement. Lisez la suite pour les découvrir.

Meilleurs appareils de diffusion en continu

Avec l’essor du contenu en 4K et HD, il est important de choisir le bon appareil de diffusion en continu pour améliorer votre expérience de visionnage. Alors que la plupart des appareils proposent des capacités de diffusion en 4K et HD, voici quelques-uns des meilleurs appareils de diffusion en continu qui proposent ces fonctionnalités.

Roku Streaming Stick 4K

Le Roku Streaming Stick 4K est un choix de premier ordre pour les utilisateurs qui recherchent des capacités de diffusion en 4K. Il offre une qualité d’image époustouflante et une large gamme d’options de streaming, étant donné qu’il dispose de Dolby Vision, qui offre des couleurs, un contraste et une luminosité extraordinaires.

Avec son design compact, il se branche facilement sur le port HDMI de votre téléviseur. Le Roku Streaming Stick 4K est également livré avec une télécommande vocale pour une navigation facile.

Résolution maximale 4K HDR HDR10/10+, HLG, Dolby Vision Dolby Atmos Oui Assistant vocal Alexa, Google Assistant, Siri Connectivité Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, micro-USB

Roku Streaming Stick 4K+

Vous pouvez également opter pour le Roku Streaming Stick 4K+ si vous voulez dépenser plus d’argent pour profiter de fonctionnalités et avantages supplémentaires.

L’appareil est très similaire au Roku Streaming Stick 4K, mais possède une télécommande améliorée, à savoir la télécommande vocale Roku Voice Remote Pro. Alors que la télécommande vocale Roku standard et la télécommande vocale Pro permettent aux utilisateurs de contrôler leur appareil et de rechercher du contenu par la voix, la télécommande vocale Roku Voice Remote Pro va encore plus loin.

Vous pouvez en savoir plus sur le site web de Roku.

Amazon Fire TV Stick 4K Max

L’Amazon Fire TV Stick 4K Max est une autre excellente option pour ceux qui recherchent des capacités de diffusion en 4K. Il vous donne accès à une vaste bibliothèque de contenu, y compris des services de streaming populaires tels que Netflix, Hulu et Amazon Prime Video.

Le Fire TV Stick 4K Max prend également en charge la technologie HDR pour une meilleure qualité d’image et est livré avec une télécommande Alexa qui vous permet de contrôler l’appareil sans les mains.

Vous bénéficierez également du support de Dolby Vision, HLG, HDR10/10+ et Dolby Atmos. Grâce au Wi-Fi 6, vous bénéficierez d’une connectivité rapide avec les routeurs compatibles.

Résolution maximale 4K HDR HDR10/10+, HLG, Dolby Vision Dolby Atmos Oui Assistant vocal Alexa Connectivité Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, micro-USB

Amazon Fire TV Stick 4K

Vous pouvez également opter pour l’Amazon Fire TV Stick 4K, que vous pouvez obtenir à un prix moins cher. La seule différence que vous remarquerez avec celui-ci est les performances. L’Amazon Fire TV Stick 4K Max bénéficie de performances maximales avec un processeur puissant, une meilleure connectivité, etc., mais les deux ont la même résolution, qui est jusqu’à 4K à 60 images par seconde.

Découvrez-en plus sur l’Amazon Fire TV Stick sur Amazon.

Chromecast with Google TV 4K

Le Google Chromecast with Google TV 4K est un autre meilleur appareil de diffusion en continu axé sur les recommandations personnalisées. Comme son nom l’indique, il est livré avec Google TV, qui regroupe le contenu de différents services de streaming, facilitant la découverte de nouvelles émissions et de nouveaux films.

L’appareil prend également en charge la technologie HDR et est livré avec une télécommande vocale pour une navigation sans effort. De plus, la télécommande dispose de boutons dédiés pour YouTube et Netflix, ce qui facilite leur utilisation.

Résolution maximale 4K HDR HDR10/10+, Dolby Vision Dolby Atmos Oui Assistant vocal Google Assistant Connectivité Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB-C

Chromecast with Google TV HD

Le Chromecast with Google TV propose également un modèle HD, que vous pouvez choisir si vous avez un budget limité et que la résolution 1080p vous convient.

De plus, le modèle HD vous convient si vous n’avez pas de téléviseur 4K. Le Chromecast with Google TV HD fonctionne de manière similaire au Chromecast with Google TV 4K.

Le modèle moins cher vous donne accès à la même sélection d’applications et de services de streaming majeurs. La seule différence par rapport au modèle 4K est la résolution, qui est limitée à 1080p et ne prend pas en charge Dolby Vision.

En savoir plus sur le Google TV Chromecast sur Google Store.

Autres appareils de diffusion en continu à considérer

En plus de ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez également envisager d’autres options d’appareils de diffusion en continu, notamment :

Nvidia Shield TV

TiVo Stream 4K

Amazon Fire TV Stick 3rd Gen with Alexa Voice Remote

Roku Streaming Stick+

Amazon Fire TV Stick Lite

Pour conclure

Ainsi, ce sont quelques-uns des meilleurs appareils de diffusion en continu avec diffusion en 4K et HD qui offrent une excellente qualité d’image, une large gamme d’options de streaming et des fonctionnalités pratiques. Que vous préfériez Roku, Amazon ou Chromecast, vous pouvez choisir parmi les options disponibles mentionnées dans l’article qui répondent à vos besoins et à votre budget.

