Intel devrait dévoiler des GPU Battlemage plus rapides d’ici les fêtes de fin d’année

Machine à rumeurs: Intel est resté dédié jusqu’à présent sur ses projets concernant les cartes graphiques Battlemage de nouvelle génération, mais ils espèrent certainement éviter les multiples retards qui ont affecté le lancement de la gamme Alchemist en 2022. Des fuites et des rapports récents indiquent que la société souhaite commencer les expéditions avant la fin de cette année.

Des sources lors de l’Embedded World Conference 2024 ont déclaré à ComputerBase qu’Intel espère présenter ses cartes graphiques dédiées de deuxième génération – nom de code Battlemage – avant le Black Friday de cette année. Les nouveaux GPU pourraient sortir en novembre, à condition que l’entreprise respecte son calendrier.

Une fuite de roadmap interne et une slide de présentation publique de l’année dernière indiquaient qu’Intel prévoyait la sortie de Battlemage dans le courant de 2024. Le rapport d’Embedded World suggère que Chipzilla veut vaincre la saison des achats des Fêtes, au cours de laquelle il sera probablement en concurrence avec les nouvelles cartes graphiques de NVIDIA et AMD.

Intel doit néanmoins prouver qu’il peut maintenir sa roadmap, qu’il a manquée lors du lancement de la série Alchemist en 2022. La société avait initialement prévu d’atteindre une large disponibilité au début de cette année. Au lieu de cela, il n’a réussi qu’un lent déploiement en Chine avant d’expédier les Arc A750 et A770 dans d’autres pays en octobre.

Les retards placent Alchemist en retard sur la courbe des performances par rapport à ses contemporains – la série RTX 4000 de NVIDIA et la gamme Radeon RX 7000 d’AMD. Les drivers inefficaces constituent également un problème chronique pour Intel, mais de nombreuses mises à jour logicielles ont considérablement amélioré les performances de DirectX 9 et DirectX 11 sur les cartes Arc. Des améliorations significatives pour XeSS et PresentMon montrent également qu’Intel reste attaché aux GPU dédiés malgré les revers.

Les détails exacts sur les cartes Battlemage individuelles sont rares, mais contrairement à Alchemist, qui n’incluait que des produits grand public et d’entrée de gamme, Battlemage comportera un GPU passionné. Basée sur la microarchitecture Intel Xe2, la nouvelle génération comportera probablement des améliorations en matière de rastérisation, de ray tracing et de mise à l’échelle de l’IA.

Les fournisseurs de cartes graphiques s’attendent à ce que NVIDIA dévoile des produits RTX 5000 haut de gamme et enthousiastes au quatrième trimestre de cette année. La prochaine GeForce RTX 5080 pourrait gérer le ray tracing à égalité avec le produit phare actuel, le RTX 4090. Pendant ce temps, le successeur de cette carte – le 5090 – devrait offrir une amélioration des performances de 70 % et un bus mémoire de 512 bits. Les deux cartes et éventuellement le RTX 5070 incluraient de la VRAM GDDR7.

Pendant ce temps, AMD devrait lancer sa série RDNA 4 cette année, mais elle n’inclura que du hardware de milieu de gamme et grand public. Des rapports récents indiquent qu’une carte Radeon RX 8000 de milieu de gamme pourrait surpasser la RTX 4070Ti à un prix bien inférieur.

