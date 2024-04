Le mois de mars le plus chaud de tous vient de se terminer : depuis dix mois, les températures dépassent les limites

Les températures atteintes en mars 2024 ont établi un nouveau record, dépassant même celles de mars 2016, qui étaient jusqu’à présent les plus élevées jamais enregistrées. Les experts avertissent que si cette vague de chaleur anormale ne se calme pas dans les prochains mois, nous pourrions entrer dans une nouvelle saison de changement climatique avec des conséquences inconnues sur nos vies.

Mars 2024 a été le mois le plus chaud de tous les temps, tout comme février, janvier et ainsi de suite pour les dix derniers mois consécutifs. Cela fait presque un an que chaque mois atteint des températures records et il n’est pas dit que mars ait été le dernier. C’est ce que craignent les scientifiques qui étudient les changements climatiques : si ces craintes se révèlent fondées et que les températures ne baissent pas d’ici la fin de l’année, nous pourrions en effet être entrés « dans une nouvelle phase inexplorée du changement climatique« .

températures records de mars 2024 sont un signal qui ne peut être ignoré. Si la vague de chaleur continue à ce rythme, les conséquences pour la planète et l’écosystème pourraient être difficiles à prévoir, sans parler des conséquences déjà connues pour la santé humaine : comme l’a expliqué Hans Kluge, directeur européen de l’OMS, à Netcost-security.fr, « l’émergence de maladies et de nouvelles pandémies est une certitude absolue ».

Le mars le plus chaud de tous les temps

Le mois de mars 2024 a été le mois le plus chaud de tous les temps : la température moyenne mondiale a été de 14,14°C. À lui seul, ce chiffre n’indique pas grand-chose, mais – comme l’explique l’observatoire Copernicus, le programme d’observation de la Terre de l’Union européenne – le mois dernier a été 0,73°C plus chaud que la moyenne enregistrée en mars entre 1991 et 2020. De plus, les températures observées en mars 2024 étaient plus chaudes que celles de mars 2016, qui détenait le record du mois de mars le plus chaud de tous les temps.

2023 confirme être l’année la plus chaude jamais enregistrée, l’ONU : « Juste un avant-goût d’un futur catastrophique »

Le problème est que ce record de températures n’a pas concerné uniquement le mois de mars, car ce dernier a été le dixième mois consécutif le plus chaud par communiqué à la moyenne des températures enregistrées pour les mois correspondants.

Pourquoi les températures sont-elles au-dessus de la moyenne depuis dix mois ?

En plus de la crise climatique, la vague de chaleur due à El Niño contribue à augmenter les températures, ce qui explique en partie la chaleur anormale de ces derniers mois. Cependant, l’augmentation des températures a commencé à se manifester dès septembre 2023, lorsque le phénomène climatique provenant de l’océan Pacifique tropical était en cours de formation, donc El Niño seul ne suffit pas à expliquer la chaleur anormale de ces derniers mois.

Actuellement, l’espoir est que l’affaiblissement d’El Niño, qui est actuellement en déclin et devrait se terminer dans les prochains mois, entraînera un refroidissement de la surface des océans qui pourrait favoriser une baisse des températures. Cependant, ce ne sont que des prévisions, car les experts mettent en garde : la seule voie sûre pour limiter l’ampleur du réchauffement climatique est de réduire les émissions de combustibles fossiles, de manière plus stricte et efficace que ce qui a été fait jusqu’à présent.