La nouvelle vulnérabilité HTTP/2 expose les serveurs à des attaques DoS dévastatrices, même à partir d’une seule connexion TCP.

Qu’est-ce qui vient de se passer? Introduit en 2015, HTTP/2 a apporté plusieurs améliorations au protocole HTTP, notamment une transmission efficace des données, une gestion des requêtes, une réactivité et une compression d’en-tête pour les transactions d’informations basées sur des sites Web. Mais en plus de ces gains d’efficacité, HTTP/2 a également apporté son propre ensemble de défis aux administrateurs et aux équipes de sécurité. Plus tôt cette semaine, des chercheurs ont annoncé la découverte d’un exploit lié à HTTP/2 qui peut être utilisé pour mener des attaques par déni de service (DoS) contre des cibles vulnérables.

Dans un rapport de The Hacker News, un chercheur en sécurité Bartek Nowotarski a été crédité d’avoir signalé le problème au centre de coordination de l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT) de Carnegie Mellon le 25 janvier.

La vulnérabilité, connue sous le nom de HTTP/2 CONTINUATION Flood, exploite des implémentations HTTP/2 mal configurées qui ne parviennent pas à limiter ou à nettoyer les frames CONTINUATION dans le flux de données d’une requête.

Nouveau HTTP/2 #vulnérabilité découvert. Les attaques « CONTINUATION Flood » peuvent conduire à un déni de service (DoS). Cela pourrait provoquer des plantages et de graves perturbations du site Web. Trouvez les détails ici : https://t.co/mA2FrvgYNm#la cyber-sécurité #actualitétech #infosec – L’actualité des hackers (@TheHackersNews) 4 avril 2024

Les frames CONTINUATION sont une méthode utilisée pour continuer une séquence de fragments de blocs d’en-tête, permettant de diviser les blocs d’en-tête sur plusieurs images. Le bloc d’en-tête précédemment fragmenté est considéré comme terminé lorsque le serveur reçoit un indicateur END_HEADERS spécifique, indiquant qu’il n’y a plus de CONTINUATION ou d’autres frames.

Les implémentations HTTP/2 sont vulnérables aux attaques lorsque l’implémentation ne limite pas la quantité de frames CONTINUATION pouvant être envoyées dans un seul flux de données. Si un attaquant lance une requête HTTP vers un serveur vulnérable sans aucun indicateur END_HEADERS défini, la requête permettrait à l’attaquant d’envoyer un flux continu de frames CONTINUATION à ce serveur, provoquant éventuellement un crash de mémoire insuffisante et aboutissant à un refus réussi. attaque de service (DoS).

Le CERT a également cité une autre déclinaison de la vulnérabilité qui utilise des frames CONTINUATION codées HPACK Huffman qui provoquent un épuisement des ressources du processeur, ce qui entraîne également une attaque DoS réussie.

Selon Nowotarski, une seule machine ou même une seule connexion peut potentiellement perturber la disponibilité du serveur, avec des conséquences allant des pannes à la dégradation des performances.

Contrairement à une attaque par déni de service distribué (DDoS) qui crée des botnets à grande échelle pour submerger les réseaux par un volume de trafic considérable, une attaque DoS peut créer un faux trafic Web à l’aide d’un seul appareil en inondant une connexion TCP (Transmission Control Protocol) de requêtes conçues pour épuiser les réseaux. les ressources d’un serveur cible.

Plusieurs enregistrements CVE (Common Vulnerability and Exposure) ont été créés en lien avec la nouvelle vulnérabilité. Ceux-ci inclus:

CVE-2024-2653 – amphp/http

CVE-2024-27316 – Serveur HTTP Apache : HTTP/2 DoS par épuisement de la mémoire sur des frames de continuation sans fin

CVE-2024-24549 – Apache Tomcat : en-tête HTTP/2 gérant le DoS

CVE-2024-31309 – Épuisement des ressources dans Apache Traffic Server

CVE-2024-27919 – HTTP/2 : épuisement de la mémoire en raison d’un afflux de frames CONTINUATION

CVE-2024-30255) – HTTP/2 : épuisement du processeur dû à une inondation de frames CONTINUATION

CVE-2023-45288 – Inondation de CONTINUATION HTTP/2 dans net/http

CVE-2024-28182 – Lecture d’un nombre illimité de frames de CONTINUATION HTTP/2 pour provoquer une utilisation excessive du processeur

CVE-2024-27983 – node::http2::Http2Session::~Http2Session() entraîne un crash du serveur HTTP/2

CVE-2024-2758 – Les limites de débit Tempesta FW ne sont pas activées par défaut

Selon une enquête de w3techs.com, HTTP/2 est actuellement utilisé par environ 35,5 % de tous les sites Web.

Les administrateurs des serveurs concernés doivent mettre à niveau tout logiciel identifié dans les CVE vers la dernière version afin d’atténuer les menaces potentielles de CONTINUATION. Si un correctif n’est pas disponible, il est conseillé aux administrateurs d’envisager de désactiver temporairement HTTP/2 sur les serveurs concernés.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :