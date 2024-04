Se déplacer sur la Lune était mission impossible : maintenant ils veulent créer un moyen de transport qui change tout

À l’exception du rover lunaire, il n’existait aucune technologie pour déplacer de grandes masses sur la Lune, maintenant tout a changé

Cependant, il s’agira d’une version beaucoup moins ambitieuse que celle que vous pouvez voir sur cette image créée par l’intelligence artificielle.

La création d’une base stable sur la Lune devient de plus en plus réaliste. Tellement réaliste que l’espace est actuellement occupé par de grandes entreprises et des gouvernements ayant un objectif clair : être les premiers à commencer à exploiter les ressources naturelles de notre satellite. Cependant, il y a aussi une forte composante idéologique et une course acharnée entre les pays rivaux pour démontrer qui est la première puissance mondiale en matière spatiale. À cet égard, la Chine et les États-Unis jouent leur va-tout.

Dans ce contexte, Northrop Grumman a annoncé la signature d’un contrat pour construire un train dans les futures colonies qui seront établies sur le satellite de notre planète.

La Lune a la taille de l’Afrique et tout le monde veut maintenant y aller

L’agence de projets de défense des États-Unis (DARPA pour son acronyme en anglais) a offert un contrat à Norhtrop Grumman pour établir à l’avenir un réseau ferroviaire sur la Lune afin d’établir une colonie humaine sur la planète. L’idée de s’installer sur notre satellite tourne depuis des décennies, mais avec la concurrence de nouveaux acteurs, comme la Chine, les choses deviennent vraiment sérieuses et il semble que nous pourrions bientôt voir différentes colonies sur la planète.

Bien que cela puisse sembler une idée un peu folle, elle est nécessaire car toute base humaine nécessite une logistique essentielle pour améliorer les conditions de vie des personnes qui y vivront et pour qu’elles puissent remplir leurs fonctions de manière optimale. Ainsi, dans le plan décennal établi par le gouvernement américain pour s’installer sur la planète, cette entreprise d’armement sera chargée de mener à bien une mission aussi vitale.

L’objectif est de créer un réseau ferroviaire car d’autres méthodes ne sont pas aussi fonctionnelles sur la Lune. La poussière lunaire est extrêmement abrasive, ce qui cause une détérioration constante et notable des équipements humains et des véhicules. Le train permettrait de réduire au minimum l’exposition des humains à cette poussière lunaire. L’objectif principal de tout cela est d’évaluer la possibilité de créer un train lunaire et de créer les premiers prototypes.

Ainsi, nous constatons que de plus en plus d’entreprises spécialisées dans les questions militaires, comme Northrop Grumman, s’impliquent également de manière notable dans les aspects spatiaux. Cela s’explique en grande partie par le fait que les technologies liées à la guerre peuvent également avoir des applications plus pacifiques, en particulier en ce qui concerne les moteurs à réaction et d’autres technologies de transport. Nous ne devons pas oublier que les avions modernes ont été développés pendant la Seconde Guerre mondiale.

En résumé :