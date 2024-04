Cette carte montre à quel point les États-Unis sont obsédés par l’éclipse

Le phénomène astronomique du 8 avril attire des touristes du monde entier. Le Texas, l’Arkansas et certaines zones sud-est de l’Oklahoma seront les principales destinations car le temps dans ces États sera probablement dégagé.

99 ans se sont écoulés depuis New York, 218 ans pour l’Ohio. Il n’est donc pas surprenant que l’éclipse du 8 avril aux États-Unis ait déclenché une hysteria de masse. La conséquence directe a été une ruée vers les réservations de logements, chambres d’hôtel, campings, pour assister à cet événement majeur. Les voitures de location sont épuisées, tout comme les formes d’hébergement, malgré des prix devenus exorbitants, quadruplés dans certains cas sous la pression de la demande. Selon Airdna, une société de recherche de marché spécialisée dans Airbnb, tous les logements de la plateforme dans les zones où l’éclipse se produira sont déjà loués. « C’est un peu comme aller à un grand événement sportif où les personnes prennent leur temps pour entrer mais tout le monde veut partir en même temps », explique Scott Katsinas, consultant en voyages chez Katsinas Travel Consultants à Tucson, Arizona.

Le Texas, l’Arkansas et certaines zones sud-est de l’Oklahoma seront les principales destinations car le temps dans ces États sera probablement dégagé, explique Michael Zeiler, cartographe d’éclipses solaires chez GreatAmericanEclipse.com, un site web qui fournit des informations sur les éclipses solaires dans le monde entier. L’Indiana se prépare à accueillir plus de 500 000 visiteurs, sept fois le nombre de participants au Super Bowl 2012 d’Indianapolis, selon Amy Howell, vice-présidente du tourisme chez Indiana Destination Development Corporation.

La ruée vers les réservations

Les réservations ont commencé plusieurs mois à l’avance. Chris Dancer, ingénieur électronique indépendant de Bentham, en Angleterre, et expert en chasse aux éclipses, a réservé son voyage en juin 2023. Malgré les dix mois d’écart, Dancer a remarqué que plusieurs groupes sur Facebook signalaient des problèmes car presque tous les logements étaient déjà réservés. « J’ai pensé, ok, je ferais mieux de le faire vraiment », a-t-il déclaré au New York Times. Les prix ont également augmenté de façon exponentielle. À Erie, en Pennsylvanie, un studio de l’Hampton Inn avec deux lits queen size, qui coûte en moyenne environ 210 dollars, était déjà passé à 1 188 dollars en octobre 2023.

L’économie de l’éclipse

Le Texas pourrait gagner environ 428 millions de dollars grâce à l’éclipse, selon Ray Perryman, économiste à Waco. Le comté de Johnson, dans l’Indiana, prévoit de générer 25 millions de dollars de revenus, et Rochester, dans l’État de New York, devrait atteindre les 10 millions de dollars.

« Cela sera probablement le plus grand événement touristique que nous ayons jamais eu », a déclaré Michael Pakko, économiste de l’Université de l’Arkansas à Little Rock, qui prévoit un gain total de 105 millions de dollars pour l’État. « Bien sûr, cela durera seulement un court laps de temps, un long week-end, mais pendant cette période concentrée, cela représentera un énorme défi pour gérer l’afflux massif de touristes. »