Les bactéries deviennent de plus en plus résistantes, ce qui en réalité un véritable problème que l’IA peut résoudre

Maintenant, une IA sélectionne les meilleurs antibiotiques grâce à sa puissante capacité de traitement

Les bactéries font partie intégrante de notre vie, à tel point que nous pourrions peut-être stocker des photos et des vidéos dans leur ADN à l’avenir. Cependant, la symbiose que nous entretenons avec le monde microscopique n’est pas toujours pacifique. Parfois, elles causent des maladies, comme l’alcoolisme chronique d’un homme en Chine, et certaines bactéries que nous avions auparavant maîtrisées sont devenues résistantes aux antibiotiques. C’est pourquoi certains scientifiques ont pensé qu’il serait peut-être bon d’utiliser l’IA pour créer des antibiotiques.

Un problème de plus en plus préoccupant pourrait trouver une solution

Chaque année, près de cinq millions de passage dans le monde sont directement liés à la résistance des bactéries aux antibiotiques, un problème qui continue d’augmenter. Face à cette situation critique, une équipe multidisciplinaire de chercheurs de diverses universités aux États-Unis a fait une avancée dans ce domaine et l’a publiée dans la revue Nature.

Le modèle d’IA appelé SyntheMol a été capable de concevoir des structures et des formules chimiques pour six nouveaux médicaments destinés à lutter contre différentes souches de bactéries résistantes. Parmi celles-ci, l’Acinetobacter baumannii, responsable de la grande majorité de ces cinq millions de passage, est particulièrement notable.

Cette avancée marque non seulement une étape importante dans la lutte contre les bactéries résistantes aux antibiotiques, mais représente également une avancée notable dans l’application de l’IA générative dans le domaine médical. Les tentatives précédentes ont montré que l’utilisation de l’IA pour générer des composés chimiques efficaces contre ces souches n’avait pas réussi, en raison de la création de structures chimiques qui, dans de nombreux cas, n’avaient aucun sens. Cependant, cette fois-ci, sur les 58 composés synthétisés, six se sont révélés efficaces contre les souches résistantes. De plus, deux de ces composés ont été testés sur des souris, confirmant leur sécurité.

La contribution de SyntheMol et de la technologie de l’IA générative peut mettre fin à des problèmes préoccupants qui nous ont causé des maux de tête depuis longtemps. Les chercheurs continuent de travailler à l’amélioration et au perfectionnement de cette IA, dans le but d’obtenir des résultats encore plus précis et efficaces à l’avenir, démontrant ainsi le potentiel incroyable de l’IA.

En résumé :