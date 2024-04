La plupart du temps de jeu est consacré à des titres plus anciens comme Fortnite et Minecraft, selon un communiqué

Pourquoi est-ce important: Quiconque suit l’industrie du jeu vidéo sait probablement que les jeux en direct comme Fortnite et Grand Theft Auto Online ont été la tendance la plus populaire parmi les grands éditeurs ces dernières années. Cependant, un nouveau rapport de marché dresse un tableau sombre de la mesure dans laquelle un ensemble familier de titres de service en direct domine actuellement le temps de jeu.

Selon le comuniqué 2024 sur les jeux sur PC et console récemment publié par Newzoo, les joueurs ont passé la plupart de leur temps sur une poignée de titres populaires à feuilles persistantes au cours des deux dernières années. L’analyse prévoit également une croissance industrielle relativement lente jusqu’au milieu de cette décennie.

Plus de 60 % du temps de jeu en 2022 et 2023 a été consacré à des jeux vieux d’au moins six ans. Cette conclusion s’applique à 37 marchés internationaux, sans compter la Chine ou l’Inde. Sans surprise, les titres plus anciens sont des jeux multijoueurs en ligne en direct.

Fortnite, Roblox, Minecraft, Call of Duty, Grand Theft Auto V et Rocket League ont dominé les listes des 10 meilleurs jeux PC, PlayStation et Xbox en termes d’utilisateurs actifs mensuels pour 2023. Les titres PC les plus populaires ont la moyenne la plus élevée. âge à 9,6 ans, un chiffre influencé par les piliers de l’esport comme League of Legends, Counter-Strike 2 et Valorant. Les lecteurs doivent noter que Call of Duty Modern Warfare III et Counter-Strike 2, tous deux sortis l’année dernière, ont remplacé les exécutables de leurs prédécesseurs, et Newzoo empile leur activité par rapport aux jeux précédents.

Pendant ce temps, Rainbow Six: Siege est plus populaire sur PlayStation et Xbox, dont l’âge moyen du jeu le plus joué est d’environ sept ans. Fait intéressant, EA Sports FC 24 n’a figuré que dans le premier classement sur PlayStation bien qu’il soit disponible sur toutes les plateformes. Le seul jeu d’une nouvelle franchise répertorié parmi les quatre plates-formes est Starfield de l’année dernière, qui occupe la huitième place sur Xbox.

Le classement Nintendo Switch rompt avec la tendance des jeux plus anciens. Alors que Fortnite, Minecraft et Fall Guys restent populaires sur les ordinateurs de poche, avec Fortnite en tête sur les quatre plates-formes, les franchises propriétaires de Nintendo consomment le reste de la liste. C’est le seul système avec plusieurs jeux dans le top 10 sorti l’année dernière – The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Super Mario Wonder et Hogwarts Legacy. Ces trois-là et Starfield sont les seuls jeux strictement solo présentés. Le Switch a également l’âge moyen le plus bas des jeux populaires, soit 3,9 ans.

Les données de Newzoo défient la liste historiquement chargée de 2023, qui comprenait des succès acclamés par la test comme Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2, le remake de Resident Evil 4 (qui a ravivé l’intérêt pour l’original de 2005) et de nombreux autres titres populaires. Cependant, malgré plusieurs jeux amusants, l’année 2023 n’a vu qu’une augmentation des revenus de 2,6 %, principalement grâce au marché des PC.

Comme d’autres industries technologiques, le jeu en 2022 et 2023 a vu l’engagement des consommateurs chuter par rapport au boom pandémique de 2020 et 2021. Les analystes s’attendent à une solide reprise des marchés du hardware dans les années à venir, mais Newzoo prédit une croissance plus timide dans le jeu. Son pessimisme repose en partie sur le calendrier de sortie relativement léger de 2024. Les analyses de Circana prédisent également des défis pour le secteur dans un avenir proche.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :