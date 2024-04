Monument Valley fête son anniversaire : le jeu à succès de casse-tête célèbre ses 10 ans

Un des meilleurs jeux mobiles, Monument Valley célèbre ses 10 ans avec des événements spéciaux

Image promotionnelle de ‘ustwo Games’ pour célébrer les 10 ans de Monument Valley

Discuter du fait que Monument Valley soit ou non l’un des meilleurs jeux que vous pouvez trouver sur Android indique probablement que celui qui nous contredit n’a probablement pas essayé le super jeu de ustwo Games. Quoi qu’il en soit, ce ne sont pas seulement nous qui le disons, mais aussi toute la critique, et le fait est que les 5 millions de copies vendues sur le Play Store attestent qu’il s’agit d’un titre extrêmement important parmi les meilleurs jeux de puzzle, car il n’est même pas distribué en mode free-to-play.

Le temps a vraiment filé et Monument Valley célèbre déjà ses 10 ans dans l’industrie depuis sa sortie en 2014, donc comme l’ont rapporté nos collègues de PocketGamer, il semble que le développeur britannique veuille célébrer cette décennie de succès avec des événements spéciaux pour les fans, des présentations et bien plus encore.

Plutôt que de faire sensation avec une célébration médiatique inutile, l’exploit de Monument Valley mérite une commémoration qui ne se fera pas sous la forme de contenu exclusif ou de nouvelles sorties, comme la plupart des développeurs le font, mais ustwo Games a publié une vidéo de célébration montrant les réactions positives de la critique reçues par le jeu au fil des années.

La voici ci-dessous si vous souhaitez la regarder directement :

De plus, ils nous confirment que la performance spéciale du compositeur Todd Baker, le créateur de la musique du jeu, sera bientôt annoncée, ainsi que d’autres événements pour les fans qui seront confirmés dans les jours ou les semaines à venir.

Ce n’est pas tout, car ils ont également publié plusieurs fonds d’écran que vous pouvez utiliser pour décorer vos appareils, des fonds d’écran téléchargeables gratuitement via ce lien.

Cela peut sembler une célébration mineure, mais le fait qu’un jeu indépendant qui repose sur des graphismes soignés, une musique de qualité et beaucoup d’ingéniosité soit un grand exploit. De plus, ce sera l’occasion de découvrir certaines histoires de son développement, y compris des interviews avec l’équipe où ils nous font partager leurs idées.

Si vous souhaitez profiter de sa présentation minimaliste et de ses élégants puzzles, vous pouvez le télécharger ici pour 2,99 euros, ce qui, je ne dis pas ça seulement, est plus que justifié… Essayez-le, inconscients !