La FTC rejette la pétition de l’ESRB suggérant la technologie d’estimation de l’âge du visage comme autre méthode de conformité à la COPPA

Le point de vue de l’éditeur : L’ESRB n’a qu’une seule mission : évaluer les jeux par niveau de maturité en fonction du contenu. Alors pourquoi s’est-elle impliquée dans une proposition visant à ajouter un nouveau système de vérification de l’âge que les parents pourraient utiliser pour donner leur consentement à la collecte de données sur leurs enfants ? Tout cela n’a fait que confondre le public quant à ce qu’est l’estimation de l’âge du visage et à la manière dont elle serait utilisée, ce qui a conduit à son rejet par la FTC.

La Federal Trade Commission a rejeté une pétition visant à permettre aux entreprises d’utiliser la technologie d’estimation faciale de l’âge (FAE) pour obtenir le consentement parental lors de la collecte de données sur des enfants de moins de 13 ans, une exigence de la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants (COPPA). La FTC a rejeté la demande sans préjudice, ce qui signifie que les pétitionnaires peuvent déposer une nouvelle demande.

L’Entertainment Software Rating Board (ESRB), SuperAwesome (plateforme publicitaire destinée aux jeunes adaptée à la COPPA) et Yoti ont déposé la pétition l’année dernière. Yoti a développé la plateforme d’estimation de l’âge du visage proposée par le groupe. Cependant, le public n’a pas accueilli favorablement cette recommandation, ce qui a incité le CERS à publier une déclaration expliquant que les médias avaient mal interprété le fonctionnement du système.

De nombreux médias et publics ont confondu à tort le logiciel FAE avec la reconnaissance faciale. Les systèmes de reconnaissance faciale, comme ceux que les forces de l’ordre utilisent parfois, analysent le visage à partir d’une photo ou d’une vidéo et le comparent à une vaste base de données d’images pour identifier une personne. Ces photos sont souvent ajoutées à la base de données, que le système reconnaisse ou non le visage.

Les systèmes d’estimation de l’âge du visage ne tentent pas d’identifier une personne. Au lieu de cela, ils scannent diverses zones du visage et les marquent. Le processus se répète jusqu’à ce qu’il note tous les traits du visage, puis le processus final utilise ces nombres anonymes pour deviner l’âge. Le système de Yoti n’est même pas si spécifique, car il se contente de deviner si le visage est plus jeune ou plus âgé que 25 ans, comme indiqué à la page 5 de la proposition.

Une autre partie de l’indignation était que les personnes pensaient qu’ils seraient tenus de fournir un scanner facial chaque fois qu’ils achetaient un jeu classé M en ligne. Les sites de ventes sont censés vérifier que les acheteurs de jeux matures ont au moins 17 ans. Cependant, cette question n’a aucun rapport avec la COPPA ou l’idée sollicitée. Le CERS a tenté de dissiper la confusion en niant les deux hypothèses.

« Tout d’abord, cette application n’a pas pour but d’autoriser l’utilisation de cette technologie avec des enfants. Point final. Ce logiciel ne prend pas et ne stocke pas non plus les « selfies » des utilisateurs ni ne tente de confirmer l’identité des utilisateurs », a déclaré l’ESRB à l’IGN lorsque le une première poussière s’est produite. « De plus, cette application ne fait aucune mention de l’utilisation de l’estimation de l’âge pour empêcher les enfants d’acheter et/ou de télécharger des jeux vidéo soumis à des classifications restrictives, et nous n’avons pas non plus l’intention de recommander son utilisation de cette manière. »

Cependant, l’explication est tombée dans l’oreille d’un sourd. La décision de la FTC mardi semble principalement fondée sur des commentaires publics.

« Après avoir reçu plus de 350 commentaires, la Commission a voté 4 contre 0 pour rejeter la demande sans préjudice des dépôts futurs des candidats, alors que la Commission prévoit que des informations supplémentaires seront disponibles pour aider la Commission et le public à mieux comprendre la vérification de l’âge. technologies et leurs applications. »

L’ESRB, SuperAwesome et Yoti doivent présenter la proposition clairement et sans confondre l’estimation de l’âge du visage avec la reconnaissance faciale. Les pétitionnaires doivent également faire comprendre au public que la COPPA n’a rien à voir avec le système de notation de l’ESRB ou les restrictions de notation M. Sachant cela, le CERS devrait envisager de s’exclure de la pétition plutôt que de s’impliquer dans des questions qui ne relèvent pas de sa compétence, comme la COPPA.

