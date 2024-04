Vous n’aimez pas le décalage du déclencheur sur le Galaxy S24 Ultra ? Voici une solution simple !

Nous vivons dans un monde où publier des photos sur les réseaux sociaux est devenu un moyen d’exprimer et de partager vos événements et vos moments avec le monde entier. Avoir un smartphone avec un bon matériel et logiciel photo est tout aussi important pour que tout cela se produise. Désormais, le Galaxy S24 Ultra de Samsung prend de bonnes photos grâce à son bon matériel et logiciel photo.

Cependant, avec la caméra du S24 Ultra, il y a un petit problème. Vous voyez, le déclencheur a un léger retard. Qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie simplement que dès que vous appuyez sur le déclencheur, il y a un délai et cela signifie simplement que vous avez raté de capturer un moment qui s’est produit à la seconde même.

Désormais, il y a une solution à cela, mais j’espère que Samsung va résoudre ce problème et le corriger sans que les utilisateurs aient à utiliser un contournement.

Notez que vous pouvez suivre cette solution pour presque n’importe quel smartphone Galaxy qui vous permet d’installer Good Lock et le module Camera Assistant.

Réduire le retard de l’obturateur de l’appareil photo sur le Galaxy S24 Ultra

Outre le Galaxy S24 Ultra, d’autres smartphones phares de Samsung ont également été touchés par ce retard de l’obturateur dans l’application appareil photo d’origine. Heureusement, il y a une solution. Cette solution nécessite l’installation de l’application Good Lock, suivie du module Camera Assistant.

Voici les étapes si vous êtes intéressé à savoir comment réduire le retard de l’obturateur sur votre smartphone Galaxy.

Télécharger les applications Good Lock et Camera Assistant

Tout d’abord, vous devrez avoir l’application Good Lock sur votre smartphone Samsung. Voici comment obtenir l’application si vous ne l’avez pas déjà installée. Si vous l’avez déjà fait, vous pouvez passer à la partie suivante.

Lancez l’application My Galaxy sur votre smartphone Galaxy. Désormais, appuyez sur l’icône de recherche et recherchez l’application Good Lock. Dans les résultats de l’application, vous devriez voir l’application Good Lock avec une icône de couleur rose. Appuyez sur l’application pour l’installer sur votre smartphone Galaxy.