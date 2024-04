Apple pourrait lancer de nouveaux AirPods d’entrée de gamme et des AirPods Max mis à jour plus tard cette année

Machine à rumeurs: Apple aurait l’intention de lancer un modèle AirPods d’entrée de gamme d’ici la fin de cette année. La société travaillerait également sur un AirPods Max amélioré qui pourrait arriver sur le marché au quatrième trimestre 2024.

L’astuce vient de Jeff Pu, analyste de Haitong International Securities et initié bien connu d’Apple (via MacRumors), dont la dernière note de recherche affirme que les prochains écouteurs abordables d’Apple seront commercialisés sous le nom d’AirPods Lite et seront fabriqués en Inde par une filiale de Foxconn. Il devrait entrer en production plus tard cette année. L’analyste a également déclaré qu’il pensait que les AirPods Max mis à jour seraient publiés au quatrième trimestre 2024.

La note de recherche de Pu est conforme à un rapport antérieur de Mark Gurman de Bloomberg, qui affirmait qu’Apple prévoyait d’introduire deux nouveaux modèles d’AirPods en septembre ou octobre. Selon Gurman, l’un d’eux sera un modèle d’entrée de gamme, tandis que l’autre sera une offre de milieu de gamme. Les deux devraient avoir un boîtier de chargement repensé avec un port USB-C, mais la paire la plus chère pourrait également être équipée d’une suppression active du bruit et d’un haut-parleur pour le suivi de localisation Find My.

Le rapport de Bloomberg indique également que le modèle AirPods de quatrième génération entrera en production de masse en mai, Apple prévoyant d’expédier entre 20 et 25 millions d’unités dans le monde. Les nouveaux modèles devraient remplacer les AirPod de deuxième et troisième génération dans le cadre des plans d’Apple visant à moderniser sa gamme d’écouteurs. Le rapport affirme également que les prochains AirPod porteront les numéros de modèle B768(E) et B768(M), où E signifie « entrée » et M signifie « niveau intermédiaire ».

La gamme actuelle d’AirPods d’Apple comprend quatre modèles, à commencer par les AirPod de deuxième génération, au prix de 129 $. Le modèle de milieu de gamme correspond aux AirPod de troisième génération disponibles avec un boîtier Lightning ou MagSafe. Alors que le premier coûte 169 $, le second peut être acheté pour 179 $. Au sommet du spectre se trouvent les AirPods Pro de deuxième génération, au prix de 249 $. En plus des écouteurs, Apple vend également les écouteurs AirPods Max au prix de 549 $.

