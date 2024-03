Vaccin contre le cancer pour chiens double la survie, oncologue vétérinaire : « C’est révolutionnaire »

Des chercheurs américains ont mis au point un vaccin contre le cancer chez les chiens qui double le taux de survie pour plusieurs types de tumeurs. Pour l’instant, le vaccin est encore expérimental mais il attend l’approbation des autorités compétentes. Voici comment il fonctionne.

Un vaccin expérimental contre le cancer chez les chiens est capable de doubler le taux de survie pour plusieurs types de tumeurs, passant d’environ 35% à 60% à 12 mois. Plusieurs des chiens traités sont toujours en vie plusieurs années après un diagnostic fatal, pour lequel les vétérinaires prévoyaient la mort dans quelques semaines ou mois. À ce jour, le vaccin a été administré à environ 300 chiens, tous inclus dans des enquêtes préliminaires menées aux États-Unis et au Canada ; les chercheurs espèrent que le vaccin pourra bientôt être autorisé par le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA), l’organisme chargé de la réglementation des médicaments vétérinaires aux États-Unis.

Le vaccin contre le cancer chez les chiens est en cours de développement depuis environ huit ans ; techniquement, il s’agit d’une immunothérapie à action polyclonale. Les chercheurs, dirigés par le professeur Mark Mamula, enseignant à la section de Rhumatologie de la prestigieuse École de médecine de l’Université de Yale, ont mis au point ce médicament en se basant sur l’ossature des traitements immunothérapeutiques avec des anticorps monoclonaux, c’est-à-dire des anticorps semi-synthétiques fabriqués en laboratoire à partir d’anticorps réels. Étant donné que plusieurs tumeurs chez l’homme et chez les chiens surexpriment des protéines spécifiques, telles que le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) et le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2), ces anticorps monoclonaux – similaires au cetuximab et au trastuzumab – sont basés sur les cellules immunitaires qui se lient à ces protéines pour les attaquer. Une fois infusés, ils stimulent le système immunitaire à attaquer les cellules tumorales qui surexpriment ces protéines.

L’approche de Mamula et de ses collègues est similaire, mais au lieu de se baser sur une seule cellule immunitaire, ils en englobent plusieurs. C’est pourquoi on parle d’action polyclonale. Les anticorps dérivés se lient à plusieurs parties des protéines EGFR/HER2, ce qui amplifie théoriquement l’action immunitaire contre la masse tumorale et réduit le risque de résistance au traitement. Les résultats préliminaires obtenus sur les centaines de chiens impliqués dans l’étude semblent le démontrer, puisque, comme indiqué, après la vaccination, le taux de survie à un an est passé d’environ 35% à 60% pour certains des types de tumeurs testés. Parmi eux, l’ostéosarcome, un cancer des os qui tue près de 70% des chiens chez qui il est diagnostiqué dans l’année.

L’Université de Yale a raconté le cas du Golden Retriever Hunter, à qui on avait diagnostiqué un ostéosarcome. Après l’amputation de la patte avant gauche (où la tumeur maligne avait été détectée) et la chimiothérapie, il a été inclus dans la phase de test du vaccin ; aujourd’hui, trois ans après l’administration, il est toujours en vie, joueur et heureux. « Je reçois de nombreux courriels de propriétaires de chiens reconnaissants à qui on avait dit que leurs animaux avaient quelques semaines ou mois à vivre, mais qui ont maintenant deux ou trois ans de plus que le diagnostic initial de cancer », a déclaré le professeur Mamula dans un communiqué de presse. « C’est un programme qui est précieux non seulement pour moi en tant qu’amoureux des chiens. Témoigner du bonheur que les thérapies réussies apportent aux familles avec des chiens est incroyablement gratifiant », a ajouté l’immunologiste.

Actuellement, le vaccin a démontré son efficacité en tant que traitement thérapeutique, mais il n’est pas exclu qu’il puisse également avoir une efficacité préventive, qui est généralement associée aux vaccins. Des études spéciales seront menées sur l’incidence de certaines tumeurs pour le vérifier. L’espoir du professeur Mamula, qui a créé la société TheraJan dans le but de produire le vaccin une fois qu’il aura obtenu l’autorisation, est de tester le traitement chez l’homme également, étant donné que les chiens et les êtres humains développent les mêmes types de tumeurs. En attendant, les résultats chez les chiens sont considérés comme extrêmement positifs. « En oncologie vétérinaire, notre boîte à outils est beaucoup plus limitée que celle de l’oncologie humaine », a déclaré le Dr Gerry Post, oncologue vétérinaire. « Ce vaccin est vraiment révolutionnaire. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste en tant qu’oncologue vétérinaire », a-t-il commenté en évoquant les résultats.

L’efficacité du vaccin avait déjà été démontrée dans l’étude « Vaccine-induced ErbB (EGFR/HER2)-specific immunity in spontaneous canine cancer » publiée dans Translational Oncology. Actuellement, on attend l’approbation de l’USDA pour le rendre disponible aux États-Unis et probablement dans le monde entier. Récemment, un autre vaccin contre le cancer chez les chiens, basé sur les cellules souches et développé par des scientifiques, a également montré d’excellents résultats, prolongeant la vie même de patients en phase terminale sans autres options thérapeutiques.