Il y a un sérieux bug dans les smartphones Pixel et Google a déjà reconnu le problème

Même s’il s’agit d’un système mature et éprouvé, Android semble avoir un problème sur les smartphones Pixel. Un bug a été signalé qui n’affecte que ces appareils et qui dérange de nombreux utilisateurs. La solution pourrait bientôt arriver, Google signalant avoir reconnu la faille.

Cela n’arrive pas tout le temps, mais tout système d’exploitation peut avoir de petits problèmes, ou bugs, qui l’empêchent d’être pleinement utilisable. Bien entendu, ce n’est pas normal, encore moins lorsque les appareils concernés sont des Pixel, créés par Google lui-même.

D’après ce que rapportent de nombreux utilisateurs, toutes les alarmes présentes sur les Pixel sont effacées par l’Assistant Google. Ce n’est ni anormal ni impossible, mais dans ce cas, le problème est de savoir comment cela se produit. L’utilisateur évoqué simplement quelque chose comme « éteignez toutes les alarmes ».

J’ai remarqué il y a environ 2 mois que lorsque vous dites « Désactiver toutes les alarmes », cela les supprime toutes, pas seulement les désactive. – Balint Béres (@blnt_brs) 27 mars 2024

Contre cette commande, et contrairement à ce que l’on pourrait attendre, toutes les alarmes définies sont supprimées du Pixel, qu’elles soient actives ou inactives. Ils disparaissent tout simplement, ce à quoi on ne s’attendait pas et qui est contraire à ce qu’attendait l’Assistant Google.

Ce qui est encore plus inhabituel dans cette situation est le fait qu’elle se limite à un groupe de smartphones. Seuls les Pixel semblent présenter ce comportement, et cette situation a été testée sur des équipements d’autres constructeurs, sans le même résultat.

Face à ce scénario, Google a déjà reconnu cette situation anormale qui n’affecte que ses équipements. Le géant de la recherche a également révélé qu’il chercherait déjà une solution et qu’il la lancerait plus tard pour les smartphones Pixel.

Tous ceux qui possèdent un smartphone Pixel ne peuvent qu’attendre que Google résolve définitivement la situation. D’ici là, ils doivent être prudents et ne pas ordonner à l’Assistant d’éteindre toutes les alarmes, ce qui les ferait disparaître.