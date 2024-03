Les nouveaux modèles d’iPad Pro et d’iPad Air devraient être lancés en mai

Résumé: Les rapports circulent depuis des mois, indiquant qu’Apple prévoit de lancer de nouveaux modèles d’iPad Pro et d’iPad Air au deuxième trimestre 2024. Les nouvelles tablettes devraient inclure des mises à niveau de processeur, un panneau OLED pour l’iPad Pro et d’autres changements. D’autres déclinaisons d’iPad pourraient également recevoir des révisions plus tard cette année.

Mark Gurman de Bloomberg a révisé ses projections concernant les prochaines mises à jour de l’iPad Pro et de l’iPad Air d’Apple pour 2024, indiquant que le géant de Cupertino a retardé les nouveaux appareils au mois de mai. L’iPad Pro devrait recevoir son tout premier écran OLED.

Des rapports concernant les mises à jour des tablettes Apple ont été initialement publiés l’année dernière. Depuis lors, plusieurs fuites ont déclaré que la société allait passer l’iPad Pro à un processeur M3 et l’iPad Air à M2.

L’écran OLED du nouvel iPad Pro n’est pas le seul ajustement d’affichage à venir. Les futurs iPad pourraient comporter des dalles mats en option similaires au Studio XDR et au Studio Display.

De plus, des ajustements de taille sont à venir. L’iPad Air bénéficiera d’une option de 12,9 pouces pour les consommateurs qui souhaitent bénéficier d’un écran supplémentaire sans les autres fonctionnalités ou le prix de l’iPad Pro. De plus, l’écran OLED du nouvel iPad Pro rend l’appareil plus fin mais plus cher. Le prix final reste incertain, mais il pourrait encore commencer à moins de 1 000 dollars. Les commandes de dalle OLED de Samsung indiquent qu’Apple prévoit d’expédier 8,5 millions d’iPad Pro OLED cette année.

Des mises à niveau de l’interface sont également prévues. Un nouveau Apple Pencil et un Magic Keyboard pourraient accompagner les nouvelles déclinaisons d’iPad. Selon les rumeurs, le clavier ressemblerait davantage à celui d’un ordinateur portable avec un trackpad plus grand. D’autres rapports suggèrent qu’Apple déplacera les caméras frontales sur le côté de la tablette pour prendre en charge FaceTime en mode paysage, comme l’iPad de 10e génération.

Marquez vos calendriers pour #WWDC24, du 10 au 14 juin. Ça va être absolument incroyable ! pic.twitter.com/YIln5972ZD – Greg Joswiak (@gregjoz) 26 mars 2024

Les rumeurs indiquaient initialement qu’Apple lancerait les nouveaux modèles fin mars ou avril sans événement de relations publiques majeur.

Plus loin, la société a confirmé qu’elle organiserait la WWDC24 du 10 au 14 juin. Une annonce sur X du vice-président senior du marketing, Greg Josiwak, a laissé entendre que l’événement se concentrerait sur l’IA – un domaine de concurrence émergent qu’Apple a donc laissé de côté. loin.

En février, le PDG Tim Cook a confirmé que l’entreprise lancerait cette année un effort majeur dans le domaine de l’IA générative. Cependant, on ne sait pas comment ni si les modèles d’iPad du printemps en bénéficieront. Cupertino serait en train de négocier avec de grands acteurs de l’IA comme Google, OpenAI et Baidu pour les aider à exécuter certaines des nouvelles fonctionnalités d’iOS 18. Plus tard en 2024, de nouvelles déclinaisons d’iPad et d’iPad mini pourraient également émerger.



