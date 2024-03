Ce qui sera demandé aux magistrats lors des épreuves d’aptitude : les questions du Minnesota Test

Le Test du Minnesota devrait être le modèle sur lequel sera formulé le nouveau test psycho-attitudinal introduit pour les magistrats. Développé par l’hôpital de l’Université du Minnesota dans les années 30 pour disposer d’un outil efficace dans le diagnostic des troubles psychologiques ou psychiatriques, dans sa dernière version il mesure plus de 500 aspects de la personnalité, certains totalement imprévisibles.

À partir de 2026, les futurs magistrats devront passer un test psycho-attitudinal – qui devrait être très similaire au Test du Minnesota – lors de la phase d’accès à la profession. Malgré les protestations et la résistance de la catégorie, représentée par l’Association nationale des magistrats (ANM), l’introduction du nouveau test d’accès est désormais certaine, après l’approbation par le Conseil des ministres du décret législatif le prévoyant.

En réalité, bien que né dans un contexte clinique, le Test du Minnesota, auquel le test psycho-attitudinal pour les aspirants magistrats devrait se référer, est déjà utilisé dans les processus de sélection de différentes professions, y compris les concours publics pour les forces de l’ordre et l’armée. Il est également utilisé dans le domaine juridique et forensique pour évaluer le profil psychologique de la personne et la présence d’éventuels troubles psychiques.

Qu’est-ce que le Test du Minnesota ?

Le nom complet est « Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) » et son histoire remonte à 1942, lorsqu’il a été publié par l’hôpital de l’Université du Minnesota. Aujourd’hui, c’est l’un des tests de personnalité les plus fréquemment utilisés en psychologie du travail, pour la sélection des candidats, et en psychologie juridique ou forensique. Cependant, sa formulation originale répondait à des objectifs beaucoup plus spécifiques et liés à la médecine.

Le Test du Minnesota a été élaboré par deux experts en santé mentale de l’Université du Minnesota, le psychologue Stuart Hathaway et le neuropsychiatre Charley McKinley, dans le but de disposer d’un outil pratique pour faciliter d’éventuels diagnostics de troubles psychologiques ou de maladies psychiatriques.

Ainsi, pour identifier les énoncés qui constitueraient le test, Hathaway et McKinley ont formulé environ 1 000 phrases, qui ont ensuite été soumises à la fois à des patients psychiatriques de l’hôpital (personnes atteintes de différentes pathologies psychiatriques telles que la dépression, l’hystérie ou la paranoïa) et à des personnes sans diagnostic de troubles psychologiques. Après cela, les deux chercheurs ont sélectionné uniquement les phrases dont les réponses permettaient de discriminer le groupe des patients.

Comment est structuré le test et ce qu’il mesure

Dans la version actuelle – la version originale de 1942 a été révisée à plusieurs reprises – le Test du Minnesota est composé de 567 affirmations auxquelles le candidat doit répondre vrai ou faux. Le temps imparti pour répondre est généralement compris entre 60 et 90 minutes. En 1989, une nouvelle version du test (MMPI-2) a été publiée, puis modifiée et complétée en 2001 et 2003. Il existe également une version réduite et une version pour les adolescents.

Les réponses au test sont ensuite interprétées en fonction d’une grille complexe d’échelles et évaluées dans un graphique X-Y. Dans la version originale, celles-ci comprenaient quatre échelles de validité et dix échelles de base. Dans les versions ultérieures, les deux échelles ont été encore augmentées, mais pour comprendre le fonctionnement, il est important de savoir à quoi servent les deux échelles.

Que mesure le test

Les échelles de validité servent à mesurer le degré de sincérité et de spontanéité avec lesquels le candidat a passé le test. Par exemple, parmi celles-ci, il y a l’échelle « L », où L indique Mensonge, ou l’échelle « K », qui indique l’attitude d’autocorrection dans les réponses, et d’autres valeurs similaires.

Les échelles de base, en revanche, mesurent effectivement la personnalité du candidat et la présence éventuelle de troubles psychologiques ou de maladies psychiatriques. Parmi celles présentes dans la version actuelle du test, on trouve l’échelle « Hs » (Hypochondrie), l’échelle « D » (Dépression) ou l’échelle « Pa » (Paranoïa).

Parmi les échelles supplémentaires ajoutées dans la dernière version, certaines mesurent l’état émotionnel de la personne, tel que le niveau de stress et d’anxiété, la faible estime de soi, le cynisme ou la colère.

Les paramètres les plus « bizarres »

Un détail intéressant concerne la présence de certaines échelles de base qui mesurent des aspects de la personnalité qui n’ont rien à voir avec les troubles psychologiques, tels que l’échelle « Mf » (masculinité-féminité) qui englobe les attitudes que les auteurs de l’échelle et ceux qui l’ont révisée jugent plus typiquement féminines ou masculines.

Certaines des échelles supplémentaires visent à découvrir quelque chose de plus sur la sphère relationnelle et affective du candidat : il y a l’échelle qui mesure le « malaise conjugal », celle concernant les « problèmes professionnels » ou les « problèmes familiaux », la présence de « comportements antisociaux » ou de l’orientation à être totalement centré sur le travail.