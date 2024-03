Google pourrait lancer trois téléphones Pixel 9 cette année

Google pourrait préparer la sortie de sa première version bêta d’Android 15 et dévoiler prochainement le Pixel 8a, qui devrait être lancé prochainement. Cependant, les choses deviennent assez intéressantes car la prochaine série de smartphones Pixel de Google a fuité.

Comme l’a révélé le très populaire fuiteur Steve Hemmerstoffer aka @OnLeaks sur X (Twitter), Google prévoit de sortir trois variantes de la série Google Pixel 9.

Google semble prévoir quelque chose en termes de fonctionnalités et de gammes de prix en proposant trois variantes du Pixel 9. Selon OnLeaks et 91mobiles, qui ont dévoilé les rendus du Pixel 9 et du Pixel 9 Pro en janvier, on découvre maintenant qu’un Pixel 9 Pro XL est prévu pour rejoindre la gamme Pixel 9. Le nom XL a été utilisé pour la dernière fois pour le Pixel 4 XL.

Rendu du Pixel 9 Avec le Pixel 9 Pro XL en tant que modèle phare des Pixels, le Pixel 9 de base et le Pixel 9 Pro auront des écrans plus petits pour accueillir un écran plus grand pour le Pixel 9 Pro XL. Pour l’instant, il existe des rendus du Pixel 9 ainsi qu’une vidéo à 360 degrés du Pixel 9 de base.

En termes de design, le Pixel 9 dispose d’une configuration de double caméra par rapport à la configuration de triple caméra pour le Pixel 9 Pro et le 9 Pro XL. Le Pixel 9 sera doté d’un écran plat de 6,03 pouces avec une caméra perforée au centre. Les dimensions du Pixel 9 mesurent 152,8 × 71,9 × 8,5 mm.

Rendu du Pixel 9

Un changement notable pour la série Pixel 9 est la bosse de l’appareil photo à l’arrière. Au lieu du bloc solide que nous avons vu avec les derniers smartphones Pixel, la bosse de l’appareil photo sera maintenant courbée à l’arrière.

Le SoC Tensor G4 de Google alimentera la série Pixel 9. Nous devrions également nous attendre à de nouvelles fonctionnalités d’IA avec Android 15, ainsi qu’à la prise en charge des appels et des messages par satellite. En regardant comment Google semble adopter un design corporel courbé pour la série Pixel 9, nous pouvons nous attendre à ce que ce soit le design standard des Pixels qui seront lancés dans les années à venir.

Rendu du Pixel 9

En termes de couleur, selon les fuites, on peut s’attendre à des options de couleur bleu clair et noir pour la gamme Pixel 9. Nous pourrions également voir des options de couleur spéciales réservées au Pixel 9 Pro et au 9 Pro XL. En ce qui concerne les prix, on peut s’attendre à ce que le Pixel 9 Pro et le 9 Pro XL soient vendus à partir de 1200 $.

Il est encore trop tôt pour être certain à 100% de la série Pixel 9, mais nous pouvons nous attendre à plus de fuites et de détails sur la série Pixel 9 à venir dans les mois à venir. La série Pixel 9 devrait être lancée en septembre ou début octobre, soit pendant, soit après la sortie publique stable d’Android 15.