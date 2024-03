DaVinci Resolve 18.6.6 ajoute la prise en charge de nouveaux formats vidéo

DaVinci Resolve 2024 est la seule solution au monde qui combine le montage professionnel 8K, la correction des couleurs, les effets visuels et la post-production audio dans un seul outil logiciel ! Vous pouvez passer instantanément de l’édition, de la couleur, des effets et de l’audio en un seul clic.

Pouvez-vous utiliser DaVinci Resolve sur un PC économique ?

DaVinci Resolve peut être assez intensif et exigeant sur votre ordinateur. Comme la plupart des programmes de montage vidéo, DaVinci s’appuie fortement sur le CPU et le GPU, en particulier sur ce dernier lors de l’utilisation d’OpenFX ou de la réduction du bruit. C’est pourquoi les caractéristiques recommandées commencent par un GPU dédié avec au moins 2 Go de VRAM, un minimum de 16 Go de RAM. et un processeur à 8 cœurs.

DaVinci est-il meilleur qu’Adobe Premiere ?

DaVinci Resolve et Adobe Premiere Pro sont tous deux d’excellentes options pour le montage vidéo. Le plus grand avantage de DaVinci par rapport à Adobe Premiere est qu’il propose une édition gratuite suffisamment complète pour la plupart des utilisateurs.

Pour le montage vidéo professionnel, vous aurez besoin de DaVinci Studio, qui coûte 299 $. En revanche, Adobe Premiere Pro nécessite un abonnement mensuel ou un paiement annuel de 240 $. En ce qui concerne les capacités de montage vidéo, les deux offrent une correction des couleurs, un étalonnage des couleurs et les deux programmes vous permettent de placer différents effets. Les deux sont également parfaits pour l’édition audio et prennent en charge un large éventail de plugins.

Le plus grand avantage d’Adobe Premiere par rapport à DaVinci Resolve est qu’il fonctionne de manière transparente avec d’autres programmes Adobe comme After Effects, vous permettant d’ajouter des animations à votre projet. Le plus gros inconvénient de DaVinci Resolve est qu’il a besoin d’un peu plus de puissance de traitement, de RAM et de carte graphique pour offrir des performances optimales.

DaVinci Resolve est-il adapté aux débutants ?

DaVinci Resolve est devenu un choix incontournable pour les créateurs de contenu, les cinéastes ou les monteurs vidéo en herbe, principalement en raison de sa version gratuite qui offre des fonctionnalités telles que l’étalonnage des couleurs, la conception sonore et de nombreux autres effets visuels.

Quelles sont les autres alternatives gratuites à Premiere ?

En plus de DaVinci Resolve, vous avez le choix entre de nombreux éditeurs vidéo solides et gratuits. Certains d’entre eux sont VSDC Free Video Editor, Shotcut et Movavi Video Editor Plus. Voici une liste plus longue d’alternatives à Adobe Premiere.

Caractéristiques

DaVinci Resolve Studio est également la seule solution conçue pour la collaboration multi-utilisateurs afin que les monteurs, assistants, coloristes, artistes VFX et concepteurs sonores puissent tous travailler en direct sur le même projet en même temps ! Que vous soyez un artiste individuel ou que vous fassiez partie d’une grande équipe collaborative, il est facile de comprendre pourquoi DaVinci Resolve est la norme en matière de post-production haut de gamme et de finition sur plus de longs métrages, d’émissions de télévision et de publicités hollywoodiennes que tout autre logiciel.

Vous bénéficiez d’une flexibilité créative illimitée car DaVinci Resolve permet aux artistes individuels d’explorer facilement différents ensembles d’outils. Il vous permet également de collaborer et de réunir des personnes dotées de différents talents créatifs. D’un simple clic, vous pouvez passer instantanément de l’édition à la couleur, en passant par les effets et l’audio. De plus, vous n’avez jamais besoin d’exporter ou de traduire des fichiers entre des outils logiciels distincts car, avec DaVinci Resolve, tout se trouve dans la même application logicielle.

DaVinci Resolve est le seul logiciel de post-production conçu pour une véritable collaboration. Plusieurs monteurs, assistants, coloristes, artistes VFX et concepteurs sonores peuvent tous travailler sur le même projet en même temps ! Que vous soyez un artiste individuel ou que vous fassiez partie d’une équipe collaborative plus large, il est facile de comprendre pourquoi DaVinci Resolve est la norme en matière de post-production haut de gamme et est utilisé pour terminer plus de longs métrages hollywoodiens, de programmes télévisés épisodiques et de publicités télévisées que tout autre. logiciel.

DaVinci Resolve 18 propose une nouvelle page coupée révolutionnaire spécialement conçue pour les monteurs qui doivent travailler rapidement et dans des délais serrés ! Le nouveau DaVinci Neural Engine utilise l’apprentissage automatique pour activer de nouvelles fonctionnalités puissantes telles que la reconnaissance faciale, la déformation rapide et bien plus encore. Les clips d’ajustement vous permettent d’appliquer des effets et des notes aux clips sur la chronologie ci-dessous, l’exportation rapide peut être utilisée pour télécharger des projets sur YouTube et Vimeo depuis n’importe où dans l’application, et les nouveaux oscilloscopes accélérés par GPU offrent plus d’options de surveillance technique qu’auparavant. De plus, Fusion est considérablement plus rapide et Fairlight ajoute un son 3D immersif. DaVinci Resolve 16 est une version massive avec des centaines de fonctionnalités demandées par les clients.

Prise en charge de formats de piste audio supplémentaires pour les rendus IMF et DCP

Amélioration des performances de décodage et d’encodage pour les formats Kakadu DCP et IMF

Prise en charge de R3D basé sur CUDA avec le dernier SDK RED sous Windows et Linux

Ajoute la prise en charge du Blackmagic RAW pour la dernière mise à jour de la Blackmagic URSA Broadcast

Prise en charge des nouveaux modes d’édition audio uniquement et vidéo uniquement sur la page coupée

Ajout de boutons d’entrée et de sortie dans l’interface utilisateur sur la page coupée

Prise en charge de la lecture audio lors du découpage sur les pages coupées et éditées

Boutons de zoom améliorés pour la chronologie sur la page d’édition

Indicateur intelligent amélioré dans la page coupée pour l’utilisation des points d’entrée et de sortie

L’icône de redimensionnement de la visionneuse sur la page coupée redimensionne désormais correctement l’ensemble de la visionneuse

Le séparateur de page coupée entre la chronologie et la visionneuse peut désormais être déplacé via le séparateur

Les modifications en gros plan dans la page coupée font désormais varier le gros plan de 20 % à 40 % de manière aléatoire.

La molette de recherche est plus réactive lors de l’utilisation du clavier DaVinci Resolve Editor

Suppression du mode de jogging automatique lors du défilement avec le clavier DaVinci Resolve Editor

Meilleure réactivité grâce à Shuttle avec le clavier DaVinci Resolve Editor

Appuyez deux fois pour effacer les entrées et sorties sur le clavier de l’éditeur DaVinci Resolve.

Performances améliorées dans les projets collaboratifs avec plusieurs systèmes DaVinci

Prise en charge du nom du moniteur dans les options d’affichage du menu de l’espace de travail

Prise en charge du copier/coller dans les valeurs de décalage des tons moyens Dolby Vision entre les clips

Nouvelles API de script pour déplacer les éléments multimédias, les LUT, les marqueurs, les notes de copie, etc.

Utilise désormais la vue 2 vers le haut dans le bac de synchronisation lors de l’utilisation de l’édition par écrasement en direct

Corrige un bug qui faisait défiler les séparateurs de clips de la bande source avec l’audio.

L’ouverture du dossier multimédia dans la page coupée sera resynchronisée avec le contenu de ce dossier

Multiples améliorations des performances et de la stabilité

Quoi de neuf:

Mise à jour DaVinci Resolve 18.6.6 :

Possibilité d’encoder les Panasonic AVC 100 et 50 aux formats MXF Op Atom.

Option pour encoder l’audio LPCM big endian dans QuickTime.

Correction de l’interprétation du mode alpha par défaut pour certains médias QuickTime.

Correction de séparateurs de chemin incorrects dans certains paramètres de projet sous Windows.

Correction de certains clips Sony XAVC H affichés hors ligne.

Résolution d’un problème de gestion des médias lors du découpage des clips Sony 8K X-OCN.

Améliorations générales des performances et de la stabilité.

Notes de version précédente :

DaVinci Resolve 18.5 introduit des dizaines de nouveaux outils, dont 4 nouveaux outils d’IA, plus de 100 mises à niveau de fonctionnalités et des mises à jour majeures de la page Cut. Les monteurs peuvent désormais transcrire l’audio dans les clips pour rechercher des médias basés sur un contenu narratif, ou générer rapidement des sous-titres pour les chronologies grâce à la fonction automatique de synthèse vocale. DaVinci Neural Engine AI peut analyser et trier automatiquement les clips audio en fonction de leur classification, et sur la page Fairlight, les pistes audio peuvent désormais être regroupées pour une automatisation et une édition plus rapides du mixage. Les coloristes peuvent utiliser le nouveau Relight FX pour ajouter un éclairage virtuel à une scène. Les artistes VFX peuvent collaborer plus facilement grâce à la prise en charge des fichiers $ et travailler plus rapidement avec l’outil de fusion multiple.

Ingénierie de nouvelle génération

DaVinci Resolve 18 intègre certaines des technologies les plus avancées du secteur aujourd’hui. Le DaVinci Neural Engine est un système d’apprentissage automatique avancé qui alimente de nombreux outils parmi les plus puissants du logiciel, et il est entièrement pris en charge dans les modèles Apple M1 Mac, y compris M1 Ultra. L’inclusion de la dernière version de Dolby Vision signifie que les utilisateurs peuvent visualiser le HDR sur les moniteurs pris en charge, y compris sur les ordinateurs portables. L’environnement d’évaluation des journaux DaVinci Wide Gamut et Intermediate à l’épreuve du temps vous permet de travailler sur des médias à partir de n’importe quelle source. Vous pouvez répondre à toutes les normes de projection et de surveillance utilisées aujourd’hui. De plus, DaVinci Resolve est le seul logiciel que vous pouvez utiliser pour éditer et étalonner des séquences 8K en temps réel.

Accélération du moteur neuronal DaVinci

Les algorithmes avancés d’apprentissage automatique du DaVinci Neural Engine sont pris en charge sur les modèles M1 et M1 Pro d’Apple. Cela vous permet d’améliorer la vitesse jusqu’à 300 % dans des dizaines d’outils qui s’appuient sur une analyse automatisée précise du mouvement et du contenu, tels que Smart Reframe, SpeedWarp ou SuperScale.

Nuage Blackmagic

DaVinci Resolve 18 prend en charge Blackmagic Cloud, vous pouvez donc héberger vos bibliothèques de projets sur le DaVinci Resolve Project Server dans le cloud. Partagez des projets et travaillez en collaboration avec des monteurs, des coloristes, des artistes VFX et des ingénieurs du son sur le même projet en même temps, partout dans le monde.

Générateur de proxy Blackmagic

La nouvelle application Blackmagic Proxy Generator crée et gère automatiquement des proxys à partir des originaux de la caméra. Créez un dossier de surveillance et les nouveaux médias sont automatiquement convertis en proxys H.264, H.265 ou ProRes pour accélérer les flux de travail d’édition. Vous pouvez extraire les proxys dans un dossier séparé pour un travail hors ligne.

Flux de travail proxy simplifié

Basculez entre les images originales de la caméra et les proxys en un seul clic. Grâce aux proxys Blackmagic Proxy Generated, DaVinci Resolve sait où les trouver dans l’arborescence des fichiers, établissant ainsi un lien instantané avec les originaux de la caméra dans le pool multimédia. Modifiez avec des proxys, puis reliez les originaux de l’appareil photo pour les noter.

Gestion intelligente des médias

DaVinci Resolve 18 ajoute une gestion intelligente de l’emplacement des médias, de sorte que lorsque vous collaborez, vous puissiez rapidement lier les médias à vos chemins de fichiers uniques. Désormais, vous n’avez plus besoin de relier manuellement ou de rechercher des ressources lorsque vous travaillez à distance. Vous disposez ainsi de plus de temps pour la créativité et moins de temps pour l’administration des fichiers.

Bibliothèques de projets partagées

La mise à jour de collaboration offre également des améliorations majeures des performances si vous utilisez un réseau privé sécurisé ! Obtenez des mises à jour immédiates des modifications éditoriales et de couleur lorsque vous collaborez sur une bibliothèque de projets hébergée à distance. Désormais, des décisions créatives peuvent être prises en temps réel sur la base des dernières modifications.

Surveillance à distance sur ordinateur, iPad ou iPhone

Vous pouvez désormais lancer la surveillance à distance en utilisant simplement un Blackmagic ID et un code de session. Activez simplement la surveillance à distance dans DaVinci Resolve et partagez votre code, sans avoir à gérer les adresses IP et la redirection de port. Vous pouvez diffuser sur plusieurs ordinateurs, iPads ou même iPhones en même temps.

Gestion des couleurs par timeline

La gestion des couleurs de DaVinci Resolve peut désormais être configurée au niveau de la chronologie. Toutes les chronologies personnalisées existantes sont automatiquement initialisées aux paramètres de gestion des couleurs du projet. Cela permet de définir une chronologie indépendante et des espaces colorimétriques de sortie par chronologie pour les projets avec des supports mixtes.

Résoudre le réallumage des effets

Le nouveau Relight FX vous permet d’ajouter des sources de lumière virtuelles dans une scène pour ajuster de manière créative l’éclairage environnemental, remplir les ombres sombres ou changer l’ambiance. Les sources de lumière peuvent être directionnelles pour projeter une lumière large, une source ponctuelle ou un projecteur et être ajustées pour la douceur de la surface et le contrôle de la spécularité.

Masque d’objet intuitif

Situé dans la palette des masques magiques, le nouveau masque d’objet est capable de reconnaître et de suivre le mouvement de milliers d’objets uniques. Le DaVinci Neural Engine isole intuitivement les animaux, les véhicules, les personnes et la nourriture, ainsi que d’innombrables autres éléments pour une application avancée de classement et d’effets secondaires.

Carte de profondeur automatique

Le nouvel effet de carte de profondeur vous permet de générer instantanément un cache de profondeur 3D d’une scène pour étalonner rapidement le premier plan séparément de l’arrière-plan, et vice versa. Vous pouvez attirer l’attention sur l’action au premier plan, aider les sujets d’interview à se démarquer ou ajouter une atmosphère à l’arrière-plan d’une scène.

Suivre les surfaces déformées en mouvement

Appliquez des graphiques sur des surfaces qui se déforment ou changent de perspective de manière spectaculaire, comme des t-shirts, des drapeaux ou même le côté d’un visage. Le maillage personnalisable du tracker de surface suit le mouvement d’une surface texturée. Appliquez des graphiques, des tatouages ​​composites ou même dissimulez des logos avec ce puissant outil de suivi.

Resolve FX Beauté mise à jour

Ultra Beauty vous offre un contrôle avancé sur un sujet lors de l’exécution de travaux de beauté correctifs. Développé avec des coloristes professionnels, cet outil ultra beauté aide à traiter les imperfections générales en lissant la peau puis en récupérant les détails pour produire des résultats naturels et complémentaires au sujet.

Télécharger directement sur TikTok

Les créateurs de contenu peuvent désormais télécharger des vidéos directement sur TikTok. Connectez-vous simplement à votre compte TikTok dans les préférences et utilisez soit le préréglage de rendu dans la page Deliver, soit la boîte de dialogue d’exportation rapide. Une nouvelle option de sortie au format vertical facilite encore plus la création de contenu pour les médias sociaux.

Bouton d’ondulation

La page Couper comporte un nouveau bouton d’entraînement qui active et désactive les modifications répétées. Auparavant, les modifications étaient toujours répétées. Désormais, en désactivant le bouton d’entraînement, la durée de la modification sera préservée afin que vous puissiez créer des espaces dans la chronologie. Vous pouvez maintenir la touche Option enfoncée pour désactiver l’ondulation pour cette modification uniquement.

Édition de la parole en texte

La fonction de transcription transcrit automatiquement les clips vidéo et audio ! Vous pouvez rechercher des termes spécifiques ou accéder à la section d’un clip où un mot apparaît. Au lieu d’écouter des scènes ou des interviews entières, localisez rapidement le sujet dont vous avez besoin et ajoutez-le à votre chronologie, ce qui vous fera gagner d’innombrables heures.

Modifications audio et vidéo divisées A/V

Sur la page Couper, faites glisser la partie inférieure d’un clip pour ajuster séparément la piste audio, permettant ainsi au dialogue d’être entendu avant ou de continuer après la visualisation du clip vidéo. Les monteurs peuvent concentrer de manière créative l’attention visuelle sur la scène en utilisant l’audio pour ajouter de l’intérêt, du drame et même de la tension aux scènes de dialogue.

Résolution verticale pour les médias sociaux

Si vous créez du contenu pour les réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram, Twitter, les courts métrages YouTube, Snapchat et plus encore, il existe désormais une sélection de résolutions carrées et verticales qui peuvent être choisies directement dans les paramètres du projet. L’utilisation de cette sélection permet de configurer beaucoup plus rapidement votre chronologie pour produire des vidéos de résolution verticale ou carrée.

Verrouillage de la chronologie dans les chutiers

La collaboration avec d’autres éditeurs en même temps est désormais encore plus facile grâce à la nouvelle opération de verrouillage de la timeline. Cette opération automatique empêche deux utilisateurs de sélectionner la même chronologie en la verrouillant sur le premier utilisateur sans qu’il soit nécessaire de verrouiller l’ensemble du bac de la chronologie. Plusieurs éditeurs peuvent désormais travailler simultanément sur différentes timelines dans le même chutier.

Isolation vocale basée sur l’IA

La piste d’isolation vocale FX basée sur l’IA vous permet de supprimer les sons forts et indésirables des enregistrements vocaux. En isolant les dialogues des sons de fond dans un enregistrement, vous pouvez éliminer tout le reste, du bruit modéré aux avions et explosions, ne laissant que la voix. L’isolation vocale est parfaite pour les interviews et les enregistrements de dialogues dans des endroits bruyants.

Niveleur de dialogue intégré

Le niveleur de dialogue suit les effets dans les processus de l’inspecteur et lisse les enregistrements de dialogue sans avoir besoin d’ajustements de niveau fastidieux sur le gain de clip ou les courbes d’automatisation. Les commandes incluent un affichage de forme d’onde défilant en temps réel, des préréglages de mise au point et trois options de processus qui vous permettent d’obtenir facilement des résultats naturels.

Descripteur de scène universel

Fusion prend désormais en charge les fichiers Universal Scene Descriptor pour faciliter la collaboration entre les artistes VFX. Les données $ telles que la géométrie, l’éclairage, les caméras, les matériaux et l’animation peuvent être importées. Les nouveaux outils $ de Fusion vous permettent de manipuler, de rééclairer et de restituer des fichiers à l’aide de moteurs de rendu basés sur Hydra tels que Storm.

Outil multicouche Fusion

Le nouvel outil de fusion multiple vous permet de fusionner de nombreuses sources multimédias en une seule pile multicouche. Il est donc plus facile de créer des composites en fusionnant des clips, des images fixes ou des graphiques à l’aide de calques. Chaque calque possède ses propres commandes, vous pouvez donc toujours modifier des propriétés individuelles telles que la position, la taille et les modes d’application.

Peinture accélérée par GPU

Dans DaVinci Resolve 18, l’accélération GPU permet de générer et d’afficher des coups de pinceau en temps réel, pour une approche plus intuitive lors des travaux de dissimulation ou de conception graphique. Un retour visuel instantané vous permet d’évaluer votre travail et d’apporter des corrections dans n’importe quel style ou forme de trait.

Accélération du texte et des formes

Les modèles Texte, Texte+ et Forme ont amélioré la vitesse et les performances de lecture dans DaVinci Resolve 18. La nouvelle gestion de la mémoire et la nouvelle gestion des données signifient que les modèles Fusion sont jusqu’à 200 % plus rapides. Vous pouvez voir des résultats accélérés dans la visionneuse et créer des compositions graphiques animées plus rapidement que jamais.

Groupes d’édition et de mixage Fairlight

Combinez des pistes audio ou des canaux de mixage associés en groupes, permettant ainsi des opérations d’automatisation ou d’édition de mixage partagées. Lors de la création de groupes, vous pouvez déterminer les paramètres qu’ils partageront. Les groupes peuvent être imbriqués ou temporairement suspendus pour basculer rapidement vers des groupes plus petits ou des pistes individuelles.

Classification audio IA

Le DaVinci Neural Engine peut classer les clips audio en fonction de leur contenu, ce qui accélère les choix d’édition lors de la révision de documents peu familiers. Après analyse, les clips audio apparaissent dans les bacs de collections pour les dialogues, la musique et les effets avec des sous-catégories détaillées telles que les explosions, l’eau ou les insectes.

Images clés vectorielles pour les courbes d’automatisation

Les courbes d’automatisation de la piste Fairlight peuvent être modifiées avec des images clés, tout comme la ligne de gain du clip. Cliquez sur l’option pour ajouter des images clés ou les dessiner avec l’outil Crayon, puis modifiez graphiquement, coupez et déplacez les images clés avec les outils standard. Une info-bulle affiche les changements de valeur d’image clé, tandis que l’automatisation vectorielle permet des changements de niveau ultra fluides.

Édition de grille vers Timecode ou Musical Tempo

Le mode grille de Fairlight vous permet de positionner les clips sur une grille pour un timing précis. Activez l’alignement sur la grille pour un alignement exact lorsque vous faites glisser, coupez ou déplacez des clips vers le timecode ou le rythme d’une chanson. Utilisez le menu de la grille pour personnaliser la visibilité de la ligne de grille, l’accrochage, l’échelle de temps et la résolution allant de 1 seconde à 1/4 d’image, de 1 mesure à 1/16 de note.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :