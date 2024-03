Suite oubliée de Tetris "Tetris inversé" refait surface après une décennie

En bref: Les développeurs utilisent souvent les panneaux GDC pour relayer des histoires inédites sur le processus créatif derrière des jeux bien connus. Cette année, le créateur de Tetris, Alexey Pajitnov, a dévoilé un prototype pour une version unique du légendaire jeu de réflexion oublié pendant plus d’une décennie. On ne sait pas quand ni si « Tetris Reversed » sortira.

La plupart des joueurs de Tetris se concentrent sur le sommet du tas d’ordures tout en essayant de le décomposer en remplissant des rangées de blocs – c’est simple. Tetris Reversed est un prototype basé sur les instructions du créateur original Alexey Pajitnov qui encourage un gameplay, une réflexion et une planification plus complexes qui englobent l’ensemble du domaine.

Les règles sont similaires à celles de Tetris classique : les joueurs contrôlent la chute des blocs en les déplaçant, en les faisant tourner ou en les laissant tomber rapidement. Cependant, les blocs tombent devant des espaces de fond colorés, que le joueur tente de dégager. Le nom « Inversé » vient du fait que les espaces remplis et vides peuvent changer de place, renversant ainsi le terrain de jeu. Certaines conditions déclenchent automatiquement cela, mais les joueurs disposent également de 15 à 20 inversions manuelles.

De plus, les déchets nettoyés laissent derrière eux un espace injouable, réduisant ainsi le terrain de jeu disponible à mesure que les joueurs progressent. Le but est de durer le plus longtemps possible et d’atteindre un score élevé. Les inversions peuvent prolonger le jeu si les joueurs nettoient toutes les ordures.

Tetris Reversed était la vision du programmeur vétéran Vedran Klanac – qui a codé le système physique de Serious Sam 2. Klanac y a principalement travaillé en 2012 pendant son temps libre sous la direction de Pajitnov, avec le co-fondateur de Guerrilla Games, Martin de Ronde, comme intermédiaire. . Les trois ont conçu le jeu dans le cadre d’un projet caritatif, mais le travail s’est arrêté lorsque De Ronde a finalisé la vente de Guerrilla à Sony. Klanac et Pajitnov ne se sont jamais rencontrés en personne tout au long du développement du titre.

Bien que Tetris Reversed n’ait jamais été publié publiquement, Klanac avait terminé et archivé un prototype jouable. L’idée du jeu n’est réapparue qu’en 2017, lorsqu’il en a parlé au développeur commercial Vlad Micu. Ce n’est que cette année que Micu a organisé un panel GDC où Klanac et Pajitnov ont présenté et discuté du jeu en public pour la première fois.

Klanac a déclaré que concentrer le gameplay sur tout l’écran avait rapproché Tetris Reversed des jeux de société qui ont inspiré l’original. Pajitnov l’a appelé « Tetris pour 300 personnes au QI ». Bien que Tetris Reversed ne voie peut-être jamais le jour, le jeu original qui l’a inspiré est toujours populaire malgré ses quatre décennies d’existence.

Même au cours des derniers mois, des joueurs compétitifs ont dépassé à plusieurs reprises le score élevé de la version NES. Après que Willis « Blue Scuti » Gibson soit devenu le premier humain à vaincre le jeu en janvier en le faisant intentionnellement s’écraser dans des conditions spécifiques, un autre pro – Andy « P1xelAndy » Artiaga – a affiché un score sans précédent de 8 952 432 points le mois dernier, battant le record de Gibson. de plus de deux millions. Quelques semaines plus tard, Alex Thach a presque doublé le record d’Artiaga avec 16 248 080 points, remportant 2 600 $ et devenant ainsi la première personne à dépasser les 10 millions.

Cependant, le soi-disant défi final consistant à atteindre le niveau 255 et à réinitialiser le jeu reste invaincu.

