Les méga-constellations de satellites pourraient déchirer l’atmosphère : « Nous serons exposés aux radiations solaires »

Nous colonisons aussi les cieux, comme en témoigne la course pour placer des satellites en orbite terrestre. Seul Stalink de SpaceX prévoit de lancer une deuxième génération composée de 42 000 satellites. Et cela pourrait poser problème. Selon une étude de l’Université d’Islande, les poussières conductrices qui restent dans l’atmosphère après le retour d’un satellite sont extrêmement dangereuses. Le risque est qu’elles créent une déchirure, exposant ainsi la Terre aux radiations et aux tempêtes solaires provenant de l’espace. « Nous entourons la planète avec des débris », a expliqué à Space.com Sierra Solter-Hunt, physicienne et autrice de l’étude. « Il y a un risque réel de déchirure atmosphérique. »

Le matériau conducteur pourrait avoir un impact sur le champ magnétique terrestre. « Les satellites sont principalement en aluminium et l’aluminium est un superconducteur », a expliqué Solter-Hunt. Les superconducteurs sont utilisés pour bloquer, déformer ou protéger les champs magnétiques. Ma préoccupation est qu’à un certain moment à l’avenir, ces poussières conductrices pourraient causer des perturbations dans la magnétosphère. » En imaginant un scénario presque apocalyptique, une magnétosphère affaiblie pourrait permettre au vent solaire de détruire l’atmosphère terrestre, quelque chose de similaire s’est produit sur Mars il y a des milliards d’années. Mais tout le monde n’est pas d’accord avec cette étude.

La poussière créée par les débris

La poussière plasmatique est créée par les interactions entre le gaz ionisé qui compose l’atmosphère supérieure de la Terre et les particules microscopiques de cendres laissées derrière par la désintégration des météores qui frappent la planète ou par les satellites qui reviennent une fois leur mission terminée. La poussière magnétique provenant des satellites en retour s’accumule à environ 60 et 80 kilomètres au-dessus de la surface terrestre.

La National Oceanic and Atmospheric Administratio a constaté qu’un satellite se désintègre chaque jour dans l’atmosphère terrestre. Le nombre est destiné à augmenter. « Il s’agit d’environ 29 tonnes de matériaux de retour de satellite par jour, uniquement pour la méga-constellation Starlink », a expliqué Solter-Hunt.

Les risques pour la Terre

Selon l’étude, les perturbations causées par la coquille conductrice pourraient percer le bouclier magnétique protecteur de la Terre, permettant potentiellement à une radiation cosmique d’atteindre la surface de la planète. En effet, la concentration élevée de poussières risque de endommager la couche d’ozone, qui protège la Terre des radiations solaires, provoquant ainsi une déchirure atmosphérique.

De plus, les poussières pourraient également entraver l’exploration spatiale, le risque étant que les particules magnétiques interfèrent avec les composants électroniques des fusées.

Tout le monde n’est pas d’accord

Les chercheurs expriment déjà leur préoccupation concernant les concentrations croissantes de cendres satellites dans l’atmosphère terrestre. « Ces méga-constellations créeront de plus en plus de pollution », a déclaré Solter-Hunt.

Cependant, tout le monde dans la communauté scientifique n’est pas d’accord. Certains jugent l’étude de Solter-Hunt trop spéculative. La physicienne a répondu en expliquant que toute éventuelle réduction de l’atmosphère prendrait probablement des siècles.