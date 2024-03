Deuxième version d’Android 15 lancée par Google et apporte la communication par satellite

Même s’il n’a pas beaucoup de visibilité, Android 15 continue d’être développé par Google à un rythme rapide. Le géant de la recherche a un calendrier bien défini et souhaite bientôt commencer à montrer ce qu’il prépare. Maintenant, il a dévoilé la deuxième version d’Android 15 et parmi les nombreuses nouveautés, la communication par satellite apparaît enfin.

Il y a un peu plus d’un mois, Google dévoilait Android 15. La première version, dédiée aux développeurs, montrait d’emblée que cette nouvelle version arriverait pleine de nouveautés et promet de changer beaucoup de ce qui est déjà proposé aux utilisateurs dans plusieurs domaines.

Les plans sont définis très clairement et l’objectif est de présenter la première version publique à la mi-avril. Il devrait s’agir d’une version accessible aux utilisateurs finaux, qui pourront essayer les nouvelles fonctionnalités dans un environnement plus stable et plus proche du résultat final.

Cependant, suite aux plans de Google, le deuxième aperçu développeur est arrivé, avec plus de nouvelles. Cela améliore ce qui avait déjà été révélé auparavant, préparant également de l’espace pour de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui apparaîtront jusqu’à la version finale d’Android 15.

L’une des grandes nouveautés de cette version est l’arrivée de la communication par satellite dans le système de Google. Il s’agit d’une fonctionnalité qui avait déjà été détectée, mais qui est désormais officiellement accessible, bien que dans un scénario de test limité et contrôlé.

Android 15 continue d’étendre le prise en chage de la connectivité par satellite et inclut certains éléments d’interface utilisateur pour garantir une expérience cohérente. Les applications peuvent utiliser une API pour détecter quand un appareil est connecté à un satellite. De plus, il prend en charge les applications SMs et MMS, ainsi que les applications RCS préchargées pour utiliser la communication par satellite pour envoyer et recevoir des messages.

Il ne faudra donc plus qu’attendre avril pour voir arriver la première version bêta d’Android 15. Google poursuivra ensuite le développement pour atteindre la stabilité souhaitée en août, et lancera peu après la version finale de son système d’exploitation pour les Pixel et les constructeurs. .