Intel recevra jusqu’à 8,5 milliards de dollars de financement, dont 11 milliards de dollars de prêts dans le cadre de la loi CHIPS

Qu’est-ce qui vient de se passer? Intel est sur le point de devenir l’un des plus grands bénéficiaires de la loi CHIPS après que la Maison Blanche a annoncé avoir conclu des conditions préliminaires avec Team Blue pour lui fournir jusqu’à 8,5 milliards de dollars de financement direct. Intel recevra également jusqu’à 11 milliards de dollars de prêts à faible taux d’intérêt et un crédit d’impôt à l’investissement de 25 % sur un maximum de 100 milliards de dollars d’investissements en capital.

La loi CHIPS est conçue pour stimuler la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis et améliorer l’innovation dans le pays, en particulier avec la menace d’une invasion chinoise qui pèse constamment sur Taiwan, siège de TSMC.

Selon un communiqué de la Maison Blanche, les 8,5 milliards de dollars de financement direct seront utilisés pour soutenir la capacité et l’expansion des capacités d’Intel en Arizona, au Nouveau-Mexique, en Ohio et en Oregon. On estime que les projets créeront plus de 10 000 emplois dans le secteur manufacturier et près de 20 000 emplois dans la construction.

En plus des 8,5 milliards de dollars de financement direct, 11 milliards de dollars de prêts à long terme à faible taux d’intérêt sont proposés à Intel, dans le cadre des 75 milliards de dollars d’autorisation de prêt prévus par la loi CHIPS et Science. L’argent sera utilisé pour développer davantage les capacités de production d’Intel et aider à construire de nouvelles usines.

Intel annonce qu’il investira 100 milliards de dollars dans la fabrication de puces au cours des cinq prochaines années. L’entreprise peut demander un crédit d’impôt à l’investissement auprès du ministère du Trésor, ce qui lui permettrait d’amortir 25 % de cet investissement de 100 milliards de dollars.

Les 8,5 milliards de dollars de financement direct seront distribués par portions et devraient commencer à arriver plus tard cette année. Cela dépend de la réalisation par Intel de certains « jalons », a écrit la Maison Blanche. Le président Biden annoncera l’accord sur le campus Intel d’Ocotillo à Chandler, en Arizona, lors d’une cérémonie aujourd’hui.

L’argent de CHIPS servira à la construction de deux nouvelles usines logiques de pointe pour le nœud 18A d’Intel et à la modernisation d’une usine existante à Chandler, en Arizona. Deux usines de fabrication à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique, seront converties en installations de conditionnement avancées. Deux usines de fabrication de logique de pointe seront construites sur le campus d’Intel à New Albany, dans l’Ohio, et les installations de développement technologique de Hillsboro, dans l’Oregon, seront agrandies et modernisées.

La loi CHIPS prévoit 52 milliards de dollars de subventions pour la production nationale de semi-conducteurs. La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré que cet argent aiderait les États-Unis à atteindre leur objectif consistant à garantir que 20 % des puces les plus avancées au monde soient produites aux États-Unis d’ici la fin de la décennie. Raimondo a déclaré que ce chiffre était de 0% aujourd’hui.

L’annonce de la Maison Blanche marque le plus grand financement de la loi CHIPS à ce jour. Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a déclaré que le montant correspondait « à peu près » à ce que l’entreprise s’attendait à recevoir.

