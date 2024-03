Microsoft confirme qu’Office 2024 autonome arrivera sur Windows et Mac plus tard cette année

En bref: Lors du lancement d’Office 2021 il y a un peu plus de deux ans, Microsoft a confirmé qu’il publierait au moins une édition supplémentaire sans abonnement de son package de productivité omniprésent. Les premiers détails de cette mise à jour sont apparus cette semaine. Office LTSC 2024 est disponible à partir du mois prochain, avec une version grand public arrivant plus tard cette année.

Microsoft prévoit de déployer une nouvelle édition à achat unique d’Office pour Windows et macOS tout au long de 2024 – la première mise à jour significative de la suite de productivité depuis le lancement d’Office 2021 aux côtés de Windows 11. Office LTSC coûtera 10 % de plus tandis que l’édition grand public maintient son prix actuel. .

L’annonce de Redmond s’est principalement concentrée sur Office Long-Term Servicing Channel (LTSC), qui entre en avant-première commerciale en avril. Cette version est principalement destinée aux systèmes d’entreprise qui ne peuvent pas maintenir les connexions Internet constantes requises par Microsoft 365 basé sur le cloud. Des informations sur les mises à jour des fonctionnalités de la déclinaison grand public apparaîtront probablement plus tard.

Bien que Microsoft n’ait pas approfondi les améliorations de LTSC 2024, il a confirmé qu’Excel recevra des dizaines de nouvelles fonctionnalités, notamment des graphiques et des tableaux dynamiques. La mise à jour améliore également les outils de recherche et de création de réunions dans Outlook. Cependant, Office 2024 n’inclura pas Publisher, car Microsoft prévoit de supprimer l’application en 2026.

Bizarrement, Microsoft a omis les outils basés sur l’IA pour Word, Excel et PowerPoint de l’édition à licence perpétuelle d’Office en raison des plans de Redmond pour une poussée agressive de l’IA par abonnement cette année. La société a fourni son assistant Copilot AI avec Windows 11 23H2, et 24H2 l’améliorera ainsi que d’autres fonctionnalités d’IA en utilisant les NPU des derniers processeurs AMD et Intel. Il semble que Microsoft souhaite limiter ses nouvelles fonctionnalités d’IA aux abonnés, car les propriétaires d’Office autonomes ne seront pas éligibles à Copilot Pro, une version améliorée de l’assistant basée sur GPT-4 Turbo.

Office 2024 prendra en charge Windows 11, Windows 10 et macOS. Il sera disponible pour les systèmes 32 bits et 64 bits. Comme les éditions précédentes, les versions LTSC et grand public d’Office 2024 reçoivent cinq ans de mises à jour de fonctionnalités via le support général, suivis d’une période de « support étendu » qui inclut uniquement les mises à jour de sécurité. La prise en charge étendue d’Office 2016 et d’Office 2019 prend fin en octobre 2025. De plus, Microsoft a confirmé son intention de publier au moins une édition autonome supplémentaire d’Office.

Bien que le PDSF officiel d’Office commence à 149 $, des offres proposant le logiciel pour une fraction de ce prix apparaissent régulièrement depuis des années. À l’heure actuelle, les acheteurs soucieux de leur budget peuvent se procurer Office Professionnel Plus 2019 pour 39 $ et Office 2021 pour 45 $. On ne sait pas exactement à quelle vitesse des accords similaires pourraient émerger pour Office 2024.

