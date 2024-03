Recycler les métaux a toujours été un problème : la solution définitive et cachée jusqu’à présent était la bière

Curieusement, ce liquide ambré peut avoir plusieurs propriétés

La biomatériaux de la bière pourrait détenir la clé d’un recyclage plus écologiquement conscient

La question du recyclage est assez sérieuse. Il y a des millions de téléphones inutilisés qui nécessitent une récupération et un recyclage. Cependant, nous constatons que le recyclage des métaux de manière respectueuse de l’environnement a toujours été un problème. Maintenant, des chercheurs de Vienne ont trouvé une façon curieuse d’y remédier, et cela passe par un ingrédient qui vient tout simplement de la bière.

La bière, la clé pour un recyclage durable des métaux

Une équipe scientifique de l’Université des ressources naturelles et des sciences de la vie d’Autriche a publié un article dans _Frontiers in Bioengineering and Biotechnology dans lequel ils ont révélé une nouvelle façon de recycler les déchets métalliques et de les séparer lorsqu’ils sont composés de différents métaux.

Il s’agit d’un processus particulièrement utile car il était jusqu’à présent difficile à réaliser et la solution est simple et abondante : la levure de bière. C’est un déchet assez courant qui résulte de la fabrication de la bière et qui a plusieurs utilisations mais qui n’avait pas été envisagé jusqu’à présent comme pouvant servir au recyclage écologique des métaux. En réalité, c’est un déchet qui peut même être présent si nous le fabriquons chez nous.

Jusqu’à présent, il était difficile de séparer les métaux qui sont mélangés dans les produits électroniques. C’est-à-dire, les déchets polymétalliques. Cependant, la levure de bière y parvient grâce au processus d’adsorption. Les ions métalliques adhèrent à la levure, et en fonction du pH présent, certains peuvent être attirés, ce qui facilite la séparation.

Grâce à cette technique, l’équipe a réussi à récupérer 50 % de l’aluminium, 40 % du cuivre et 70 % du zinc des déchets polymétalliques. Bien que ce changement soit très positif et montre une voie très intéressante, une recherche plus poussée sur la question est encore nécessaire pour déterminer si cela peut réussir ou si cela ne peut finalement pas être réalisé.

En résumé :