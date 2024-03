Panasonic s’associe à tado° pour économiser de l’argent chez nous

Si la facture de chauffage est un problème, Panasonic et tado° ont peut-être ce dont vous avez besoin

Nouvelles solutions de pompe à chaleur développées par Panasonic et tado°, conçues pour réduire les factures et préserver l’environnement

La numérisation des foyers avance à grands pas. De nombreux fabricants proposent une large gamme de produits connectés pour nos maisons. Xiaomi en est un exemple, tout comme IKEA, qui nous a récemment préparé une belle gamme de produits allant des haut-parleurs aux lumières configurables, en passant par les capteurs de sécurité et bien plus encore.

Cependant, seuls Nest et Xiaomi avaient exploré l’un des postes de dépenses les plus importants pour les foyers à l’échelle mondiale, à savoir le chauffage et la manière de maintenir la maison à une température adéquate, qui représente sans doute une grande partie de la facture totale du coût de la vie. Xiaomi propose des systèmes de climatisation et même des radiateurs à faible consommation, tandis que Nest dispose de thermostats intelligents et entièrement configurables pour mieux contrôler les températures et les consommations.

Et maintenant, Panasonic et tado° relèvent le défi et renchérissent, car le géant japonais et la société allemande souhaitent nous offrir des solutions intelligentes de pompe à chaleur qui accéléreront la réduction des émissions de CO2 dans l’atmosphère et nous permettront en prime d’économiser de l’argent en chauffant la maison.

Dans le communiqué de presse officiel, Christian Deilmann, CPO et cofondateur de tado°, nous parle avec fierté d’une collaboration qui rendra la technologie la plus efficace accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs, permettant ainsi non seulement d’économiser de l’argent sur les factures de chauffage, mais aussi de préserver la planète en réduisant les empreintes carbone et les émissions nettes :

Nous devons soutenir la transition énergétique écologique. Les pompes à chaleur sont des systèmes de chauffage très efficaces et respectueux de l’environnement, et nous sommes ravis de travailler avec Panasonic car les économies réalisées grâce à nos solutions de pointe pour la gestion de l’énergie dans les foyers permettent aux clients de récupérer plus rapidement leur investissement initial. En rendant les pompes à chaleur plus abordables, nous contribuerons à ce que les familles adoptent plus rapidement le chauffage écologique.

D’un côté, nous aurons les pompes à chaleur efficaces de Panasonic fabriquées par sa division Heating & Ventilation A/C Company, et de l’autre, les thermostats et les logiciels de gestion conçus par tado° pour optimiser au maximum la configuration des produits de Panasonic.

La collaboration entre les équipes de développement des deux entreprises permet de transférer automatiquement les consommations électriques aux moments où les énergies renouvelables sont disponibles, ce qui permet de faire baisser les prix sans que l’utilisateur n’ait rien à faire de son côté.

L’idée est d’accélérer la transition énergétique en faveur de l’écologie, Panasonic renforçant également son engagement mondial « Green IMPACT » afin d’améliorer la qualité de vie des individus et de créer un environnement plus durable. La consommation d’énergies propres réduit les émissions de CO2 dans l’atmosphère, tout en favorisant une économie plus circulaire et en permettant des économies pour les clients.

Cette collaboration avec tado° nous permettra de continuer à avancer dans notre initiative Panasonic Green IMPACT, grâce à laquelle le groupe Panasonic vise à contribuer à la fois à un mode de vie plus agréable et à un environnement plus durable pour la planète. Masaharu Michiura, Président de la division Heating & Ventilation A/C Company de Panasonic Corporation.

Ainsi, Panasonic et tado° nous présentent conjointement les dernières pompes à chaleur AQUAREA et de nouveaux services de contrôle multi-pièces qui permettent aux clients d’améliorer l’efficacité énergétique tout en optimisant le confort de leur maison. Le logiciel permet d’adapter et d’optimiser automatiquement la configuration des appareils pour que l’utilisateur final puisse s’en décharger, tout en profitant toujours des prix les plus bas de l’électricité lorsqu’il y a plus d’énergie renouvelable disponible.

Les clients peuvent également bénéficier de tarifs énergétiques flexibles, ce qui leur permet de réduire encore davantage leur facture avec des produits qui devraient être disponibles dans les prochains mois, en pensant déjà à l’hiver prochain et en adoptant une approche d’économie qui compense rapidement le coût initial élevé.