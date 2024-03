Les nominés au Temple de la renommée du jeu vidéo du Strong Museum incluent Myst, Metroid et Asteroids

En bref: Le Strong National Museum of Play a annoncé 12 finalistes pour son Temple de la renommée mondiale du jeu vidéo. Les nominés pour la 10e promotion annuelle comprennent des titres de genres variés et remontent aux années 1970. En fin de compte, seule une poignée de jeux seront retenus. Qui devrait participer cette année ? Jetons un coup d’œil aux nominés.

Les finalistes de la promotion 2024 comprennent :

Astéroïdes

Élite

Guitar Hero

Métroïde

Mystère

Néopets

Resident Evil

SimCity

Mémorial Tokimeki

Le patineur professionnel de Tony Hawk

Ultime

Tu ne connais pas Jack

Comme cela a été le cas les années précédentes, ce n’est pas la première fois que certains de ces jeux accèdent à la finale. Myst, par exemple, a été nominé en 2017 et à nouveau en 2019, mais a échoué à chaque fois. Resident Evil était également finaliste en 2017 et était à nouveau l’un des 12 finalistes en 2022. Guitar Hero a atteint la finale en 2020 et 2021.

Jon-Paul C. Dyson, directeur du Centre international pour l’histoire des jeux électroniques de The Strong, a déclaré que même dix ans plus tard, les prétendants méritants ne manquent pas et ont eu une énorme influence sur la culture pop et l’industrie du jeu vidéo elle-même.

Quatre jeux entrent généralement au Temple de la renommée chaque année. Si cela ne tenait qu’à moi, Myst et Resident Evil entreraient sans poser de questions. Myst était d’une beauté à couper le souffle lorsqu’il est arrivé sur Macintosh en 1993 – vraiment différent de tout ce qui existait auparavant. Resident Evil est apparemment sorti de nulle part et était effrayant de toutes les bonnes manières.

Les deux autres places reviendraient probablement à Guitar Hero et Metroid. J’ai de bons souvenirs de jouer à Guitar Hero (et Rock Band) avec des amis jusqu’aux petites heures du matin. Je n’ai pas beaucoup joué au Metroid original, mais je suis tombé amoureux de Super Metroid pour la SNES.

Jusqu’au 21 mars, vous avez la possibilité de voter pour votre favori via le scrutin du choix du joueur. Quel jeu obtient votre vote ?

Les intronisés seront annoncés le 9 mai.

