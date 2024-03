10 fonctionnalités cachées dans les messages iPhone – Partie 1

Lorsque Apple a publié iOS 17 l’année dernière, il a introduit une interface remaniée pour l’application Messages de l’iPhone qui comprend plusieurs fonctionnalités cachées utiles et options de personnalisation qui pourraient ne pas être évidentes pour l’utilisateur moyen. Par conséquent, nous vous présentons aujourd’hui 5 fonctionnalités sur 10 dont vous ignorez probablement l’existence.

1. Accès plus rapide à vos photos

Auparavant, dans iOS 16, le partage de photos impliquait de cliquer sur l’icône des fichiers, de sélectionner l’application Photos, puis de choisir les photos que vous souhaitiez envoyer. Mais dans iOS 17, ce bouton a disparu et vous devez maintenant cliquer sur le bouton + à gauche de la zone de saisie de texte pour afficher l’option.

Heureusement, accéder désormais à vos photos n’est plus qu’à un pas. Si vous appuyez et maintenez le bouton +, vous serez directement redirigé vers votre photothèque, prêt à sélectionner celles que vous souhaitez envoyer.

2. Personnalisez le menu Messages

Lorsque vous cliquez sur le bouton + dans l’application Messages pour ouvrir la liste des options, elles sont organisées dans un ordre prédéfini. Heureusement, en bas se trouve une option « Plus » qui, lorsque vous cliquez dessus, affiche toutes les autres applications de messagerie installées (vous pouvez également faire glisser votre doigt vers le haut pour afficher cette liste cachée).

Vous pouvez réorganiser les applications dans la liste et placer les plus utilisées plus en haut, et même amener plus d’applications de la section « Plus » au premier écran d’options, comme suit :

1. Cliquez sur l’option « Plus » dans le menu.

2. Appuyez et maintenez l’icône correspondante.

3. Faites-le glisser vers l’emplacement souhaité et relâchez-le.

Pour déplacer une application vers la première page d’icônes, faites simplement la même chose, mais faites-la glisser vers le haut de l’écran et placez-la où vous le souhaitez.

3. Réponses plus rapides aux messages

Avant iOS 17, répondre à un message spécifique dans l’application Messages impliquait d’appuyer longuement dessus, puis de cliquer sur « Répondre ». Mais la fonction glisser pour répondre d’Apple accélère le processus et vous aide à savoir à quel message vous répondez avec quelques repères visuels.

1. Sélectionnez une conversation iMessage, recherchez le message spécifique auquel vous souhaitez répondre et faites glisser votre doigt dessus.

2. Le message sélectionné sera mis en surbrillance et une zone de texte apparaîtra, vous permettant de rédiger votre réponse et de l’envoyer.

3. Pour revenir à la conversation principale, cliquez sur l’arrière-plan flou.

Notez le « fil de discussion » qui indique le lien entre votre réponse et le message d’origine, ce qui est particulièrement utile dans les conversations de groupe pour savoir qui répond à qui. Veuillez noter que la fonction glisser pour répondre ne fonctionne que sur les iMessages et non sur les SMs classiques.

4. Transformez les photos en direct en stickers en direct

Dans iOS 17, vous pouvez prendre vos Live Photos et les transformer en Live Stickers à utiliser dans Messages et ailleurs. Comme leur nom l’indique, les Live Stickers sont essentiellement des stickers animés en boucle qui peuvent être partagés avec la famille et les amis.

1. Cliquez sur le bouton + à gauche de la zone de saisie de texte, puis cliquez sur l’option « Autocollants ».

2. Sélectionnez l’icône Stickers dans l’onglet applications puis cliquez sur « Nouveau sticker » ou sur le bouton + (qui apparaît si vous en avez déjà créé un).

3. Sélectionnez ensuite une Live Photo dans votre galerie.

4. Maintenant, cliquez sur « Ajouter un sticker » en bas de l’écran.

5. Cliquez sur l’sticker que vous venez de créer pour le sélectionner.

6. Enfin, envoyez l’sticker.

Vous pouvez également appuyer longuement sur l’sticker pour le réorganiser dans votre collection, ajouter un effet ou le supprimer.

5. Utilisez Emoji comme sticker dans Messages

Dans iOS 17, Apple traite tous les emojis standards comme des stickers, ce qui leur permet d’être utilisés de la même manière que les vrais. Cela signifie que vous n’êtes pas limité à les insérer dans une conversation. Vous pouvez également les faire glisser n’importe où dans un message. Vous pouvez même les placer les uns sur les autres.

1. Dans une conversation, cliquez sur l’Emoji dans le coin inférieur gauche de l’écran.

2. Appuyez longuement sur un emoji de la liste, puis faites-le glisser sur le message auquel vous souhaitez réagir et lâchez prise. (Notez que vous pouvez faire glisser plus d’émojis vers le même message avec la même action).

À l’avenir, nous apporterons 5 fonctionnalités supplémentaires pour compléter ces 10 fonctionnalités intéressantes de l’application iPhone Messages.