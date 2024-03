« Star Wars: Rogue Squadron » était simplement en pause, confirme sa réalisatrice, Patty Jenkins

Si ce n’est pas ‘Wonder Woman 3’, il devra faire autre chose

Le retour de l’Escadron Rogue

En 2020, nous étions tous très heureux, bien que nous restions également prudents, lorsque lors d’une réunion d’investisseurs chez Disney, un film intitulé Star Wars: Rogue Squadron a été annoncé, nous faisant penser à ce groupe de rebelles pilotant les chasseurs emblématiques connus sous le nom de X-Wing que nous avons vus dans de nombreuses séries et films de la saga.

Le projet, dirigé par la réalisatrice Patty Jenkins (Arrested Development, Wonder Woman), est rapidement tombé dans l’oubli, mais il y avait une bonne raison à cela. En plus des autres projets de la Guerre des Étoiles et de la crainte que le public en ait trop (ce qui a fini par se produire), Jenkins avait un autre film entre les mains : Wonder Woman 3.

Si ce n’est pas l’un, c’est l’autre

Maintenant qu’il est assez clair que Wonder Woman 3 avec Gal Gadot ne se fera pas, en réalité tout l’Univers Cinématographique DC a déjà été relancé par James Gunn et Peter Safran, il a du temps pour d’autres projets, comme reprendre Star Wars: Rogue Squadron (à ne pas confondre avec la saga de jeux vidéo sur Nintendo 64 et GameCube).

« Quand j’ai abandonné Star Wars pour faire Wonder Woman 3 et que j’ai commencé à travailler dessus », a déclaré la réalisatrice dans le podcast Talking Pictures, comme rapporté par IGN, « [Disney et moi] avons discuté de la possibilité que je revienne dans Star Wars après Wonder Woman 3, donc nous avons conclu un accord pour que cela se produise. Quand Wonder Woman 3 a ensuite disparu, Lucasfilm et moi avons pensé ‘Oh, nous devons finaliser cet accord’. Nous avons finalisé l’accord juste au moment où la grève commençait, donc maintenant je dois un brouillon de Star Wars ».

Sera-t-il basé sur le roman de 1995?

Bien que nous sachions déjà que lorsque Disney a racheté les droits de Star Wars à George Lucas en 2014, ils ont déclaré que dorénavant c’était eux qui prenaient les décisions et que nous devions oublier l’univers étendu, qui n’était plus canon, la série de romans visuels qui a commencé sa publication en 1995 pourrait bien être une source d’inspiration pour ce nouveau film, qui mettra encore de nombreuses années à voir le jour, s’il voit le jour un jour.

Star Wars: X-wing Rogue Squadron est une série de bandes dessinées et de romans de l’univers étendu de Star Wars qui suit les aventures de l’Escadron Rogue, un groupe de pilotes de chasseurs X-Wing. La série se concentre sur les missions et exploits de l’escadron alors qu’ils combattent l’Empire Galactique et d’autres ennemis de l’Alliance Rebelle.

Dans la série, les membres de l’Escadron Rogue font face à une variété de défis, notamment des missions de reconnaissance, des attaques contre des bases ennemies et des affrontements avec des chasseurs impériaux TIE. Les personnages principaux incluent le leader de l’escadron, Wedge Antilles, ainsi que d’autres pilotes experts tels que Luke Skywalker et Corran Horn.