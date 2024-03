La puce personnalisée d’Apple pour son projet automobile équivalait à quatre M2 Ultra

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le projet automobile très médiatisé d’Apple a été annulé récemment après une décennie de développement et plus d’un milliard de dollars d’investissement. Grâce au secret entourant le véhicule, on ne sait pas encore grand-chose à son sujet, mais un nouveau rapport affirme désormais que la voiture aurait pu être propulsée par une puce personnalisée super puissante équivalente à quatre M2 Ultra combinés.

La nouvelle vient de Mark Gurman de Bloomberg, qui a affirmé que la puce était développée par l’équipe Apple Silicon qui conçoit généralement les processeurs qui alimentent les iPhones et MacBook de l’entreprise. Qualifiant la nouvelle puce de « cerveau IA » de la voiture, Gurman a déclaré que son développement était presque terminé avant qu’Apple ne décide de mettre brusquement fin à ses ambitions automobiles.

Les caractéristiques exactes de la puce restent un mystère, mais juste pour mettre les choses en perspective, un seul M2 Ultra se compose de 134 milliards de transistors et est expédié avec un processeur jusqu’à 24 cœurs, un GPU à 76 cœurs et un processeur dédié à 32 cœurs. moteur neuronal. Il alimente les derniers ordinateurs portables MacBook Pro et l’ordinateur de bureau Mac Studio, ce qui en réalité l’un des ordinateurs clients les plus rapides de leurs segments respectifs.

Maintenant que le projet Apple Car est mort dans l’eau, il reste à voir si l’entreprise réutilisera la nouvelle puce pour alimenter d’autres appareils ou utilisera sa technologie pour de futurs projets.

Nom de code « Projet Titan », le projet automobile ultra-secret et très ambitieux d’Apple aurait démarré en 2014 sous la direction du PDG Tim Cook. Au cours de la dernière décennie, la société aurait expérimenté diverses idées pour le véhicule avant de finalement baisser les rideaux dans un contexte d’indécision politique quant à savoir s’il fallait en faire un concurrent Tesla tout électrique standard ou un véhicule entièrement autonome avec l’état de l’art. technologie de conduite autonome artistique.

Lorsque le projet Titan était encore en vie, Apple aurait négocié avec divers constructeurs automobiles traditionnels, notamment Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen, McLaren et Tesla, pour construire sa voiture de haute technologie. Bien qu’aucun d’entre eux n’ait parlé publiquement de ces négociations, la seule entreprise qui a confirmé ses discussions avec Apple était Hyundai.

En janvier 2021, le constructeur automobile sud-coréen a confirmé qu’il était en discussion avec le géant américain de la technologie en vue d’éventuellement fabriquer la voiture électrique autonome de ce dernier. Cependant, cela n’a rien donné, car les dirigeants de Hyundai auraient été inquiets d’un conflit culturel avec l’entreprise américaine.

