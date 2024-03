La fusée Kairos explose quelques secondes après son lancement dans le ciel du Japon : la vidéo

Le Japon est encore un acteur mineur dans la course spatiale, mais les développeurs de fusées tentent de construire des véhicules moins chers pour répondre à la demande internationale croissante de lancements de satellites.

La fusée Kairos a décollé à 11h01, mais a explosé quelques secondes plus tard. La start-up Space One, basée à Tokyo, voulait devenir la première entreprise privée japonaise à mettre en orbite un satellite, mais devra tenter le prochain lancement. La nature du problème n’est pas claire et l’entreprise enquête sur la défaillance. La vidéo du décollage montre la fusée en flammes, les débris incandescents sont tombés sur les pentes de la péninsule montagneuse de Kii. Kairos transportait un satellite gouvernemental expérimental qui aurait dû remplacer temporairement les satellites de renseignement en cas de défaillance.

En novembre 2023, le gouvernement japonais a annoncé qu’il créerait un fonds de 6,6 milliards de dollars (1 000 milliards de yens) pour développer une industrie spatiale nationale. Sanae Takaichi, ministre japonaise de la politique spatiale, a déclaré que cette nouvelle impulsion est « nécessaire » pour éviter que le pays ne reste à la traîne dans une « compétition internationale de plus en plus intense ».

En effet, les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Inde cherchent à envoyer des hommes sur la Lune. En janvier, le Japon est devenu le cinquième pays à atteindre le satellite de la Terre. Il est encore un acteur mineur dans la course spatiale, mais les développeurs de fusées japonaises tentent de construire des véhicules moins chers pour répondre à la demande croissante de lancements de satellites, tant du gouvernement que des clients internationaux.

La mission de Space One

Space One a été fondée en 2018 par un groupe d’entreprises japonaises, dont Canon Electronics, IHI Aerospace, la société de construction Shimizu et la Development Bank of Japan. L’objectif de cette start-up est d’offrir des « services de transporteur spatial » à des clients nationaux et internationaux, et de lancer 20 fusées d’ici 2030. Le lanceur Kairos à combustible solide a décollé depuis le pas de tir de Wakayama, dans l’ouest du Japon, puis a explosé. Les détails de la défaillance sont encore en cours d’enquête, a expliqué Space One dans un communiqué. Aucun blessé n’a été signalé et l’incendie a été éteint par les pompiers de la ville de Kushimoto, à Wakayama.

Le plan du Japon

Il s’agit d’une progression par essais. Ce n’est pas le premier échec pour le Japon, en juillet 2023, la fusée Epsilon S a également explosé lors d’un test, environ 50 secondes après l’allumage des moteurs. Cependant, en janvier, l’agence spatiale japonaise (Jaxa) a annoncé le succès du lancement de H3. Selon l’agence, la fusée H3 vise à concurrencer le Falcon 9 de SpaceX. Pour le Japon, H3 est un moyen d' »avoir un accès continu à l’espace ». Le nouveau lanceur, résultant de la collaboration entre Jaxa et Mitsubishi Heavy Industries, a été approuvé en 2013, mais les travaux ont été interrompus en raison de retards constants et de lancements manqués, ce qui a encore prolongé les délais.

Le 20 janvier, le Japon est également devenu le cinquième pays de l’histoire de l’exploration spatiale à atteindre la Lune. Aucun astronaute n’est encore allé sur la Lune, ce record revient toujours à la NASA et à son programme Apollo. Cependant, après les États-Unis, l’Union soviétique, la Chine et l’Inde, la Jaxa a réussi à faire atterrir un atterrisseur sur le satellite. Il s’appelle SLIM, acronyme de Smart Lander for Investigating Moon, et l’un de ses objectifs est d’analyser les minéraux qui composent la surface de la Lune.