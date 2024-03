Elle a dit « oui » ! Neve Campbell sera dans ‘Scream VII’

Aussi le créateur de la saga revient, Kevin Williamson, qui deviendra maintenant réalisateur

Sydney Prescott, jouée par Neve Campbell, sera à nouveau la protagoniste d’un film ‘Scream’

La saga Scream est avec nous depuis 1996 et même si elle a connu une pause en 2011 qui n’a duré que quelques années, il semblait qu’elle était de retour avec force en 2022 avec son redémarrage mettant en vedette Jenna Ortega et Melissa Belarra, deux actrices qui ont également attiré l’attention à l’écran un an plus tard dans la suite et qui, pour différentes raisons, ne seront pas présentes dans une septième partie qui semblait être annulée à tout moment.

Christopher Landon (Happy Birthdead, Paranormal Activity: The Marked Ones) avait été choisi pour réaliser cette septième partie, mais après une brève déclaration, il a également abandonné le projet. Il ne restait plus que deux choses à faire avant de clore Scream VII: réécrire entièrement son scénario en tenant compte de toutes les absences, ce dont se sont chargés James Vanderbilt et Guy Busick, considérés comme les principaux artisans du renouveau de la saga, et revoir Neve Campbell, l’actrice qui est l’absolue protagoniste de la franchise.

Le retour de Sydney Prescott et le créateur de Scream

Après son absence dans le sixième film et le fait que Neve Campbell n’ait pas confirmé sa présence dans ce nouveau film semblait être une question monétaire, car l’actrice semblait prête à revenir dans la saga. Finalement, heureusement pour tous, ils ont trouvé un accord.

L’autre grand retour est celui de Kevin Williamson, le créateur de la saga et scénariste de plusieurs des films les plus réussis, y compris les premiers. Cette fois-ci, et après un quart de siècle sans le faire (depuis Pris en otage de 1999), il prendra à nouveau place sur la chaise de réalisateur pour ce retour aux origines. Encore une fois.

« Salut tout le monde! Je suis tellement excitée d’annoncer cette nouvelle! Sydney Prescott revient! Cela a toujours été un plaisir et un honneur de jouer Sydney dans les films Scream. Mon appréciation pour ces films et ce qu’ils représentent pour moi n’a jamais diminué. Je suis très heureuse et fière de dire qu’on m’a demandé, de la manière la plus respectueuse, de ramener Sydney à l’écran et je ne pourrais pas être plus excitée! En réalité si, je pourrais l’être encore plus.

« Bien que j’aie eu la chance incroyable de faire ces films à la fois avec le maître de l’horreur Wes Craven et avec l’équipe merveilleuse et talentueuse de Matt et Tyler, j’ai rêvé pendant de nombreuses années de la façon incroyable que cela serait de faire un de ces films avec Kevin Williamson à la barre. Et maintenant, cela se produit, Kevin Williamson va réaliser Scream 7! C’est sa création et c’est son esprit brillant qui a imaginé ce monde. Kevin n’est pas seulement une source d’inspiration en tant qu’artiste, mais il est aussi un ami très cher depuis de nombreuses années. Aux incroyables fans de Scream, j’espère que vous êtes aussi excités que moi. Rendez-vous sur le plateau, @kevwilliamson ».