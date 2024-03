Si votre chien est toujours à la recherche de nourriture, il pourrait avoir la mutation du gène POMC : qu’est-ce que c’est et que faire

Une cause de la faim insatiable chez le chien est une mutation génétique courante qui augmente l’intérêt pour la nourriture et brûle moins de calories, prédisposant à l’obésité : une nouvelle étude met en lumière la prévalence de la mutation dans le gène POMC chez la race des labradors retrievers et flat-coated retrievers.

Une des causes de la faim insatiable chez le chien pourrait être la mutation du gène POMC, une mutation génétique courante qui augmente l’intérêt pour la nourriture et brûle moins de calories. Les chiens avec cette mutation sont constamment à la recherche de collations, non pas parce qu’ils ont besoin de manger pour se sentir plus rassasiés, mais parce qu’ils ont plus faim entre les repas ; ce comportement, combiné à une dépense énergétique réduite, prédispose à l’obésité.

Un double problème pour les chiens porteurs de la mutation dans le gène POMC, mais aussi pour leurs propriétaires qui doivent être particulièrement stricts en ce qui concerne leur alimentation et leur exercice pour maintenir leur animal en forme et en santé. Selon une nouvelle étude de l’Université de Cambridge, récemment publiée dans la revue Science Advances, cette mutation concerne au moins dans le cas de la race du labrador retriever et même trois flat-coated retrievers sur cinq, pour lesquels une étude antérieure de la même équipe de recherche avait déjà signalé que la mutation dans le gène POMC était un facteur important de prise de poids et d’adiposité.

Qu’est-ce que la mutation dans le gène POMC du chien

La mutation dans le gène POMC est une variation permanente de la séquence du gène de la pro-opiomélanocortine, une protéine exprimée par les neurones de l’hypothalamus qui joue un rôle fondamental dans la régulation de la faim et de la dépense énergétique. En particulier, un type de mutation de cette protéine, qui consiste en l’absence d’une partie du gène (délétion de 14 paires de bases à la position 17), entraîne une augmentation de l’intérêt pour la nourriture et une réduction de la dépense énergétique au repos chez le chien.

« Nous avons montré que les chiens porteurs de cette mutation ont une motivation plus importante en réponse à un signal alimentaire et une dépense énergétique réduite », expliquent les chercheurs, dirigés par le Dr Eleanor Raffan, chercheuse au Department of Physiology, Development and Neuroscience de l’Université de Cambridge, qui ont étudié la mutation chez les retrievers.

Pourquoi la mutation cause une faim insatiable

Une des causes de la faim insatiable chez les chiens peut être la présence de la mutation dans le gène PMOC qui, comme indiqué, joue un rôle fondamental dans le comportement alimentaire et la dépense énergétique. La mutation, expliquent les chercheurs, change profondément la façon dont les chiens se comportent vis-à-vis de la nourriture. « Elle semble rendre les chiens plus affamés – précisent les chercheurs -. Ils ont tendance à trop manger parce qu’ils ont plus faim entre les repas plus rapidement que les chiens sans la mutation ».

Cela se produit car la mutation dans le gène POMC empêche la production de deux messagers chimiques dans le cerveau du chien – l’hormone stimulante des bêta-mélanocytes (β-MSH) et la bêta-endorphine – tous deux importants pour déterminer la faim et modérer la consommation d’énergie. « Cela altère une voie dans le cerveau des chiens associée à la régulation du poids corporel – observent les chercheurs -. La mutation déclenche un signal de faim qui indique à leur organisme d’augmenter la consommation de nourriture et d’économiser de l’énergie, même si ce n’est pas nécessaire« .

Le « test de la saucisse » éclaire la condition canine

L’étude sur les labradors retrievers et les flat-coated retrievers a révélé comment la mutation change profondément la façon dont ces deux races de chiens se comportent vis-à-vis de la nourriture. Pour l’analyse, les chercheurs ont impliqué 87 chiens adultes, tous de poids normal ou modérément en surpoids, qui ont participé à différents tests, dont le test de la « saucisse dans la boîte » : pour ce test, les chiens ont d’abord reçu de la nourriture en boîte normale toutes les 20 minutes, jusqu’à ce que chaque animal décide de ne plus manger. Ensuite, lors d’une autre journée, tous les chiens ont reçu une quantité standard de nourriture pour le petit-déjeuner et, exactement trois heures plus tard, on leur a donné une saucisse dans une boîte transparente avec un couvercle perforé.

En observant leur comportement, les chercheurs ont constaté que les chiens avec la mutation génétique s’efforçaient beaucoup plus d’extraire la saucisse de la boîte, ce qui témoignait d’une plus grande faim. Des analyses supplémentaires, réalisées pendant que les chiens dormaient dans une pièce spéciale où leur haleine était mesurée, ont ensuite indiqué que les chiens porteurs de la mutation brûlaient environ 25 % de calories en moins que les chiens sans mutation.

Cette combinaison de faim accrue et de dépense énergétique réduite, avertissent les chercheurs, prédispose à l’obésité. « En général, tous les propriétaires de labradors retrievers et de flat-coated retrievers doivent faire attention à ce qu’ils donnent à manger à ces chiens – a souligné le Dr Raffan -. Les propriétaires de chiens avec cette mutation génétique doivent cependant faire face à un double problème : non seulement les chiens veulent manger plus, mais ils ont aussi besoin de moins de calories parce qu’ils ne les brûlent pas aussi rapidement. Maintenir ces chiens minces est très difficile – a conclu Raffan – mais c’est quelque chose qui peut être fait, en divisant par exemple chaque portion quotidienne de nourriture (par exemple en utilisant des mangeoires plus petites ou en les distribuant dans plusieurs endroits afin que le chien mette plus de temps pour manger ».