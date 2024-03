Comment réinitialiser les AirPods, AirPods Pro, AirPods Max

Les AirPods sont l’un des meilleurs écouteurs sans fil, en particulier pour les appareils Apple. Tous les modèles d’AirPods, AirPods Pro et AirPods Max ont un son incroyable. Cependant, ce sont toujours des appareils technologiques et il est possible que certains utilisateurs rencontrent des problèmes techniques à un moment donné. Si le problème nécessite une réinitialisation de l’appareil, ce guide est fait pour vous. Vous apprendrez ici comment réinitialiser les AirPods et les AirPods Max.

En plus des problèmes techniques, il peut y avoir de nombreuses autres raisons de réinitialiser vos AirPods, par exemple lorsque vous vendez vos AirPods à quelqu’un, que vous les envoyez en réparation, etc.

Commençons d’abord par les étapes de réinitialisation des AirPods et des AirPods Pro.

Comment réinitialiser les AirPods et les AirPods Pro

Étape 1: Mettez les deux AirPods dans le boîtier et fermez le couvercle.

Étape 2: Attendez 30 secondes, puis ouvrez le couvercle. Vos AirPods se connecteront à votre appareil. Mettez vos AirPods dans vos oreilles.

Étape 3: Sur votre téléphone, accédez à Paramètres > Vos AirPods. Si vous ne voyez pas vos AirPods, vous les trouverez dans les paramètres Bluetooth.

Étape 4: Lorsque les paramètres des AirPods sont ouverts, faites défiler vers le bas et appuyez sur Oublier cet appareil > Oublier > Confirmer.

Étape 5: Désormais, mettez vos AirPods dans l’étui, mais ne fermez pas encore le couvercle.

Étape 6: Appuyez et maintenez le bouton Configuration à l’arrière pendant 15 secondes. Le témoin lumineux à l’avant clignotera en ambre et en blanc plusieurs fois.

Désormais vos AirPods ont été réinitialisés. Vous pouvez les réassocier maintenant, ou bien les associer à un autre appareil.

Remarque: Si vous accédez aux paramètres des AirPods à partir des paramètres Bluetooth, vous devez d’abord appuyer sur l’icône i (info) pour obtenir l’option Oublier.

Comment réinitialiser les AirPods Max

Étape 1: Assurez-vous d’abord que les AirPods Max sont chargés.

Étape 2: Lorsque vos AirPods Max sont connectés au téléphone, accédez à Paramètres > Vos AirPods. S’ils ne sont pas disponibles ici, vous les trouverez dans les paramètres Bluetooth.

Étape 3: Désormais, désassociez votre casque en appuyant sur Oublier cet appareil > Oublier > Confirmer.

Étape 4: Une fois désassociés, maintenez enfoncée la molette digitale et les boutons de contrôle du bruit simultanément sur les AirPods Max pendant 15 secondes. Comme pour les AirPods, d’abord la lumière ambrée clignotera puis la lumière blanche.

Voilà comment réinitialiser facilement n’importe quel modèle d’AirPods. Les étapes sont assez simples, il vous suffit de désassocier les AirPods de votre téléphone, puis d’utiliser les boutons disponibles pour réinitialiser les AirPods. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser dans la section des commentaires.

Source de l’image: Apple