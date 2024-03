Nouveaux indices sur le cancer provenant des animaux de Tchernobyl : ainsi, l’effet des radiations les rend résistants aux tumeurs

Certains animaux de la zone d’exclusion de Tchernobyl ont développé des capacités uniques contre le cancer. L’étude de leur ADN peut révéler des informations importantes sur ce qui les protège de la maladie.

Certains des animaux de Tchernobyl semblent avoir développé des capacités uniques contre le cancer, soulevant des questions sur les effets des radiations et les mutations qui peuvent les protéger de la maladie. Depuis la catastrophe nucléaire de 1986, qui a transformé la région autour de l’ancienne centrale en le lieu le plus radioactif de la Terre, de nombreuses plantes et animaux continuent de peupler la zone d’exclusion – le territoire le plus fortement contaminé et évacué après l’accident – tout en subissant les effets des niveaux élevés de radiations ionisantes et, dans certains cas, en parvenant à résister à ces agents cancérigènes dangereux, ce qui est particulièrement intéressant pour l’étude des gènes qui nous exposent au développement des tumeurs.

Des loups mutants ayant des capacités contre le cancer, des chiens génétiquement distincts de ceux vivant dans le reste du monde, mais aussi des grenouilles plus sombres et des vers résistants sont seulement quelques-uns des animaux qui sont devenus des objets de recherche pour les scientifiques, qui cherchent à comprendre si et comment la nature peut s’adapter à une exposition chronique aux radiations. Les effets de ce type d’exposition, comme on le sait, résident dans des mutations aléatoires au niveau de l’ADN, qui augmentent le risque de cancer et de passage, mais chez différents animaux de la zone d’exclusion, cette exposition multigénérationnelle semble avoir favorisé la sélection d’individus ayant des gènes naturellement plus résistants. En d’autres termes, certains des animaux actuels de Tchernobyl peuvent fournir des indices utiles pour la recherche sur le cancer, en révélant des informations importantes sur ce qui les protège de la maladie.

Qu’est-ce qui protège les animaux de Tchernobyl des effets des radiations ?

Jusqu’à présent, les chercheurs n’ont pas encore réussi à fournir une réponse claire à ce qui protège les animaux de Tchernobyl des effets des radiations ionisantes. Dans le cas des loups de la zone d’exclusion, qui ont survécu à des niveaux de radioactivité jusqu’à six fois supérieurs à ceux considérés comme sûrs, les animaux ont montré des régions spécifiques du génome qui « semblent être résistantes à l’augmentation du risque de cancer », a expliqué Cara Love, biologiste et chercheuse post-doctorante à l’Université de Princeton, au Royaume-Unis, qui dirige l’une des équipes étudiant comment les animaux de Tchernobyl ont réussi à survivre dans la zone.

Selon les recherches de Love et de ses collègues, il pourrait y avoir une « variation génétique » au sein de cette population de loups permettant à certains individus d’être « plus résistants » ou « plus résilients aux radiations ». Certaines de ces variations se trouveraient en particulier à l’intérieur et autour des gènes qui jouent un rôle dans la réponse immunitaire au cancer et dans la réponse immunitaire antitumorale chez les mammifères. Cela semble être corroboré par certaines « altérations du système immunitaire » observées chez les animaux qui, comme le soulignent les chercheurs, sont en quelque sorte similaires à celles des patients atteints de cancer soumis à une radiothérapie.

Les phénomènes observés chez les loups de Tchernobyl semblent cependant être différents de ceux rapportés pour d’autres animaux, comme dans le cas des grenouilles noires, pour lesquelles la coloration n’est pas directement liée aux effets des radiations mais est due au rôle protecteur exercé par la mélanine, un pigment qui aurait rendu moins probables les dommages dus à la haute contamination radioactive, augmentant ainsi les chances de survie de cette espèce particulière. Le cas des vers résistants aux radiations est également différent, les chercheurs de l’Université de New York n’ayant trouvé aucun signe de dommage à l’ADN dû à l’exposition chez ces nématodes, bien qu’ils aient ensuite suggéré que ces vers pourraient ne pas être nécessairement plus tolérants aux radiations que leurs homologues vivant dans le reste du monde. Cela impliquerait que ces vers sont malgré tout « des animaux résistants capables de supporter des conditions extrêmes », ont indiqué les chercheurs qui, en analysant leur ADN, espèrent obtenir des informations importantes sur la manière dont certaines variations naturelles peuvent influencer la susceptibilité au cancer et, surtout, comprendre pourquoi la réponse aux agents cancérigènes diffère d’un individu à l’autre et n’est pas nécessairement liée à une prédisposition génétique aux tumeurs.

À la base, il y aurait donc des aspects génomiques, physiologiques, immunologiques et liés à l’exposition chronique aux radiations sur lesquels les chercheurs ont commencé à travailler pour avoir une vision plus claire des facteurs de risque du cancer et essayer de comprendre s’il existe des différences directement transposables dans le développement de nouveaux médicaments ou qui pourraient suggérer de nouvelles cibles thérapeutiques pour les tumeurs chez les êtres humains.