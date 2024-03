Steam Deck OLED présente une légère rémanence à 1 500 heures, ou 750 heures avec une luminosité HDR maximale

Contexte : Les utilisateurs approchant les 1 000 heures de jeu sur un jeu avec des éléments d’interface utilisateur statiques sur le Steam Deck OLED devraient envisager de vérifier les brûlures et de prendre des mesures pour atténuer ou prévenir le problème. Augmenter la luminosité et utiliser constamment le HDR peut accélérer l’effet.

Bien que les fabricants aient fait des progrès pour réduire le risque de rémanence sur les écrans OLED, le risque de rémanence d’image reste inhérent à la technologie. Ainsi, des testeurs indépendants mènent des expériences sur des appareils comme le Steam Deck OLED pour conseiller les consommateurs sur la durabilité de l’écran.

Les résultats préliminaires de YouTubers tels que Wulff Den et The Phawx indiquent que l’écran OLED du PC portable de Valve pourrait commencer à présenter des problèmes mineurs de rétention d’image entre 1 000 et 1 500 heures d’utilisation. Bien que cela représente moins de la moitié du temps qu’il a fallu à la Nintendo Switch OLED pour afficher le burn-in, et que certains gros utilisateurs l’ont peut-être déjà remarqué, la plupart mettront probablement plus de temps à souffrir de cet effet.

Le burn-in, qui entraîne un assombrissement des pixels surutilisés et laisse des images fantomatiques de graphiques fréquemment affichés sur l’écran, se produit lorsqu’une image statique reste trop longtemps sur un panneau OLED. L’affichage tête haute ou l’interface utilisateur d’un jeu vidéo peut entraîner des problèmes de rétention d’image après des milliers d’heures de jeu sur un appareil OLED.

Lors du test du Steam Deck OLED, l’objectif était de simuler le pire des cas dans des conditions auxquelles la plupart des utilisateurs ne seront probablement jamais confrontés. Néanmoins, ces résultats peuvent fournir un point de référence utile pour résoudre des problèmes potentiels.

Wulff Den a effectué un test en affichant un écran statique de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, avec une barre de couleur ajoutée, pendant 1 500 heures. Pendant ce temps, Phawx a créé un programme pour tester différentes couleurs en modes SDR et HDR. Notamment, le HDR à 1 000 nits a démontré une rétention d’image significative après 750 heures, tandis que le SDR à 600 nits a commencé à montrer une légère rémanence à 1 500 heures, les sous-pixels bleus étant les plus affectés, suivis du rouge.

Il est important de noter que sur le Steam Deck OLED, la luminosité physique maximale est de 75 % de la luminosité de l’écran. Les réglages supérieurs à ce niveau améliorent numériquement l’exposition. Par conséquent, pour réduire le risque de rémanence, il est conseillé de maintenir la luminosité en dessous de 75 %.

Les gros utilisateurs qui jouent intensivement à un seul jeu peuvent être confrontés à des problèmes de rétention d’image après la période de garantie d’un an du Steam Deck OLED, ce qui peut entraîner des problèmes. Heureusement, iFixit a signalé que l’écran de l’appareil est relativement facile à remplacer.

