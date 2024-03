Comment transférer rapidement les discussions WhatsApp vers un nouveau téléphone sans sauvegarde

WhatsApp est l’une des plateformes de messagerie les plus populaires utilisées dans le monde entier. WhatsApp vous permet d’envoyer des messages à qui vous voulez, peu importe l’appareil et le système d’exploitation, à condition que vous utilisiez WhatsApp via l’application ou le navigateur web. Une fonctionnalité intéressante de WhatsApp est qu’elle vous permet de transférer vos conversations de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil.

Bien sûr, vous pouvez toujours sauvegarder vos données sur Google Drive ou iCloud sur iOS, ou vous pouvez déplacer manuellement les fichiers de sauvegarde de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil.

Mais que faire si vous ne voulez pas vous embêter à gérer les sauvegardes? Eh bien, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de transfert de discussions intégrée à WhatsApp. Vous voulez savoir comment faire?

Voici notre guide.

Prérequis

Appareils Android fonctionnant sous Android 5.0 ou une version ultérieure

iPhones fonctionnant sous iOS 12.0 ou une version ultérieure

La dernière version de WhatsApp sur les deux appareils

Réseau WiFi

Le même numéro doit être utilisé pour les deux appareils

Comment transférer les discussions WhatsApp vers un nouveau téléphone sans sauvegarde

WhatsApp n’a pas de serveurs où vous pouvez sauvegarder toutes vos données. Vous devez soit sauvegarder les données localement sur votre appareil, soit utiliser un stockage cloud comme Google Drive ou iCloud. En toute honnêteté, tout le monde ne veut pas sauvegarder ses données sur Google Drive ou iCloud, et les personnes n’ont pas non plus le temps de créer manuellement des sauvegardes à partir d’un appareil vers un autre. Le transfert de discussions de WhatsApp permet de migrer rapidement et facilement vers un nouvel appareil.

Remarque: Veuillez noter que cette fonctionnalité fonctionne uniquement pour transférer les discussions entre appareils Android ou entre iPhones. Il n’est pas possible de transférer les discussions d’Android vers iPhone ou vice versa avec cette solution.

Étapes à suivre sur votre ancien téléphone

Étape 1: Lancez WhatsApp et appuyez sur le menu des trois points en haut à droite.

Étape 2: Dans ce menu, appuyez sur Paramètres.

Étape 3: Faites défiler vers le bas et appuyez sur l’option Discussions.

Étape 4: Sélectionnez l’option Transférer les discussions et enfin appuyez sur Démarrer.

Ensuite, vous allez prendre le nouveau téléphone et suivre ces étapes.

Étapes à suivre sur votre nouveau téléphone

Étape 1: Installez (Android et iOS) et lancez WhatsApp sur votre nouveau téléphone.

Étape 2: Sélectionnez votre langue souhaitée et acceptez les conditions générales établies par WhatsApp.

Étape 3: Appuyez sur l’option Vérifier le numéro de téléphone et entrez le numéro.

Étape 4: Vous recevrez un code de WhatsApp sur votre ancien téléphone. Entrez ce code sur votre nouveau téléphone.

Étape 5: Désormais, appuyez sur Transférer l’historique des discussions depuis l’ancien téléphone.

Étape 6: Vous devrez accepter plusieurs autorisations.

Étape 7: Une fois les autorisations acceptées, vous verrez maintenant un code QR affiché sur votre écran.

Étape 8: À l’aide de votre ancien téléphone, scannez le code QR affiché sur votre nouveau téléphone.

Étape 9: Acceptez l’invitation de connexion pour vous connecter sur votre téléphone plus récent.

Étape 10: L’historique des discussions de WhatsApp commencera maintenant le processus de transfert.

Étape 11: Une barre de progression affichant le pourcentage est également affichée.

Étape 12: Une fois le transfert terminé, il vous suffit d’activer le bouton Terminé.

Le processus de transfert de discussion peut prendre un certain temps. Cela dépend de la quantité d’autres médias et discussions que WhatsApp doit transférer. Pendant le transfert, assurez-vous de ne pas passer à un autre écran ou de garder les deux appareils éloignés les uns des autres. Sinon, cela provoquera l’arrêt ou la durée des transferts.

Notre avis

Voilà, une manière simple et sans tracas de transférer les discussions WhatsApp de votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone. Le processus de transfert dépendra des données à transférer.

Essayez cette fonctionnalité si vous prévoyez de passer à un nouveau smartphone Android ou iPhone et que vous souhaitez continuer avec votre compte WhatsApp sur le nouveau téléphone.

Partagez vos réflexions sur cette nouvelle fonction de transfert sur nos réseaux sociaux.

Articles connexes: