Le prochain porc que vous mangerez pourrait être génétiquement modifié: ce que dit l’étude

La PRRS est une maladie virale qui provoque de l’infertilité, des problèmes de reproduction et des troubles respiratoires. Elle peut être mortelle pour les porcelets. Il suffit de cibler un seul gène pour rendre les porcs immunisés.

L’ingénierie génétique a déjà produit des tomates qui ne pourrissent pas et des haricots insecticides. Actuellement, des porcs génétiquement modifiés (un organisme vivant qui possède un patrimoine génétique modifié par la technologie de l’ADN recombinant, qui permet l’ajout, la suppression ou la manipulation d’éléments géniques) pourraient arriver sur nos tables. La société britannique Genus a modifié une race de porcs pour la rendre résistante au virus de la syndrome respiratoire et reproductif porcin (PRRS), une maladie qui cause chaque année des dommages de plusieurs milliards de dollars à l’industrie porcine.

« Il n’a pas de sens qu’un porc tombe malade et meure s’il existe une approche pour l’empêcher génétiquement de le faire », a expliqué Alison Van Eenennaam, généticienne animale de l’Université de Californie. Selon l’équipe de Genus, la mutation génétique pourrait éliminer complètement une grave maladie infectieuse chez les porcs. L’entreprise espère que d’ici la fin de l’année, la Food and Drug Administration (FDA) américaine approuvera officiellement les porcs pour une consommation humaine généralisée, ce serait la première fois pour un animal génétiquement modifié.

Comment les porcs ont-ils été modifiés

Il suffit de cibler un seul gène pour rendre les porcs immunisés. Il y a huit ans, l’équipe dirigée par Randall Prather de l’Université du Missouri a compris comment rendre les porcs résistants au PRRS en utilisant l’éditeur de génome CRISPR pour désactiver le récepteur CD163 sur les cellules de porc que le virus utilise pour établir une infection.

Genus a utilisé ces études pour effectuer des modifications génétiques sur quatre animaux et les rendre immunisés contre la syndrome respiratoire et reproductif porcin. Le travail a produit des porcs en bonne santé qui « ont survécu aux infections par le virus PRRS ». Les porcs modifiés n’ont montré « aucun signe d’infection ou de réplication virale dans les tissus pulmonaires et lymphoïdes lorsqu’ils ont été exposés au PRRSV », et ils sont indiscernables des animaux non génétiquement modifiés.

Pourquoi les vaccins ne sont pas suffisants

La PRSS est une maladie virale qui provoque de l’infertilité, des problèmes de reproduction et des troubles respiratoires. Elle peut être mortelle pour les porcelets. La syndrome a été identifiée dans les années 80 et on estime qu’elle cause des dommages d’environ 2,7 milliards de dollars chaque année. Il existe des vaccins contre la syndrome respiratoire et reproductif porcin, mais ils ne protègent pas à 100% les animaux. En effet, la maladie est causée par deux virus, le Prrsv-1 et le Prrsv-2, appartenant au groupe des Arterivirida, qui ont une grande capacité de mutation « en raison d’une polymérase virale ARN-dépendante soumise à des erreurs et d’un taux significatif de recombinaison génétique », précise l’étude.

De plus, les vaccins sont généralement administrés lorsque les porcs présentent déjà des symptômes, mais à ce stade, il est souvent trop tard pour les sauver. Même si les porcs survivent à l’infection, leur système immunitaire est généralement trop faible pour lutter contre les infections secondaires qui peuvent se développer, comme la pneumonie.

L’approbation de la FDA

La FDA a actuellement approuvé officiellement deux animaux génétiquement modifiés aux États-Unis. Le premier est un saumon de l’Atlantique auquel on a modifié l’ADN en insérant un gène de saumon royal pour augmenter la croissance de l’espèce et réduire l’impact environnemental de l’élevage. Le second est le porc Galsafe, approuvé en 2020. Dans ce cas, les scientifiques ont bloqué la production de galactose-alpha-1,3-galactose, un sucre qui peut provoquer des réactions allergiques.