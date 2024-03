L’Antarctique abrite une base minière avec un grand secret : son objectif est de trouver des particules cosmiques fantômes

Il s’agit de l’une des expériences les plus avancées du moment.

Il s’agit d’une installation vraiment impressionnante | Image : IceCube

Il est certain que l’Antarctique est l’un des endroits les plus intéressants pour mener des recherches scientifiques. En grande partie en raison de ses conditions climatiques et de ses positions géographiques qui lui permettent d’obtenir des informations d’une manière impossible ailleurs sur la planète. Cependant, c’est un endroit hostile et vide où les médecins doivent enlever l’appendice avant de voyager pour des raisons de sécurité, à la fois pour eux-mêmes et pour le reste des habitants du continent le plus stérile de la Terre.

Une base minière très spéciale se cache là-bas. Son nom est IceCube et son objectif est de trouver des particules cosmiques fantômes, un objectif aussi ambitieux que complexe.

Une base futuriste au cœur de l’Antarctique

La détection des neutrinos, des particules subatomiques difficiles à observer, est un véritable défi pour les experts en physique des particules. Heureusement, en juin 2023, des neutrinos provenant de l’extérieur de la Voie lactée ont pu être détectés, quelque chose qui semblait jusqu’alors impossible. Cette découverte, réalisée à la Station Amundsen-Scott en Antarctique, également connue sous le nom d’Observatoire de Neutrinos IceCube, est véritablement futuriste, non seulement en raison de la découverte elle-même, selon ScienceFocus, mais aussi en raison des installations dans lesquelles elle a été réalisée, qui semblent sorties de la science-fiction.

L’Observatoire IceCube, bien qu’il ressemble esthétiquement à une simple base minière, est un observatoire astronomique avancé situé au cœur de l’Antarctique. Contrairement à ce qui est visible à sa surface, il est en réalité enterré sous la glace, profitant de la pureté de cette glace qui est totalement transparente, permettant ainsi de détecter et de capturer les neutrinos de manière plus efficace que n’importe où ailleurs sur la planète.

La détection des neutrinos de haute énergie est si compliquée que même des installations aussi avancées que le Grand Collisionneur de Hadrons du CERN ne peuvent pas les générer. Au cours de la dernière décennie, grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle, IceCube a réussi à isoler 750 neutrinos provenant d’événements cosmiques tels que des supernovas et des nébuleuses de vents de pulsar dans notre galaxie.

De plus, IceCube se consacre à la capture des éclairs de lumière bleue, connus sous le nom de radiation Cherenkov, un phénomène qui se produit lorsque les particules se déplacent à travers un milieu tel que l’eau ou la glace à des vitesses supérieures à celles de la lumière dans ce milieu.

Maintenant, la station se prépare à une révision approfondie qui aura lieu en 2025 et 2026. Ils souhaitent agrandir les kilomètres cubes de glace qu’ils peuvent utiliser pour leurs recherches afin de capturer encore plus de neutrinos.

