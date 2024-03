Une découverte en impression 3D ouvre la porte à la création de technologies pas cher et économiques pour les utilisateurs

Le MIT parvient à fabriquer des solénoïdes avec une imprimante 3D modifiée

Les imprimantes 3D ont considérablement changé le paradigme technologique

L’impression 3D a changé notre façon de concevoir la technologie. Beaucoup de choses que nous devions auparavant acheter peuvent maintenant être simplement imprimées chez nous, ce qui nous offre une économie assez notable qui était auparavant impossible. De plus, elles sont de plus en plus puissantes et faciles à utiliser chaque jour. Cependant, que se passerait-il si nous les modifiions pour fabriquer des composants technologiques ? Une étude du MIT a la réponse, car ils ont réussi à imprimer des solénoïdes de manière vraiment simple.

Un changement dans la façon de travailler avec la technologie

Une équipe d’ingénieurs du MIT a publié un article scientifique dans Virtual and Physical Prototyping présentant une avancée étonnante et révolutionnaire : des solénoïdes imprimés en 3D. Bien que peu connus du grand public, ces composants font partie intégrante de la grande majorité des appareils électroniques que nous utilisons quotidiennement. Des ordinateurs aux voitures, en passant par les robots qui existeront dans le futur.

La technique traditionnelle de fabrication des solénoïdes est complexe et -relativement- coûteuse, mais l’impression 3D a ouvert la voie à une production plus économique et efficace, tout en brisant les barrières de la distance, puisqu’elle pourra également être fabriquée dans les zones reculées sans aucun problème. D’une part, cela permettra de démocratiser l’accès à la technologie, et d’autre part, cela pourrait être utilisé dans les missions spatiales vers la Lune pour créer la technologie directement sur notre satellite. Cela pourrait également aider à lutter contre la pénurie de composants comme en 2022.

Les solénoïdes imprimés en 3D pourraient rendre l’exploration de la Lune beaucoup plus autonome, et le plus curieux est qu’ils y sont parvenus avec très peu de moyens. Avec une imprimante 3D commerciale modifiée, les ingénieurs ont réussi à produire ces composants avec une précision et une efficacité sans précédent, en utilisant des matériaux à haute performance tels que le nylon magnétique blanc. Ceci, combiné à d’autres produits tels que les semi-conducteurs de graphène, pourrait détenir la clé du développement futur.

À cela s’ajoutent les progrès de leurs performances, qui sont trois fois supérieures à celles des dispositifs traditionnels. Ils peuvent être appliqués à toutes sortes de processus électroniques, ce qui en réalité la clé pour la recherche de robots à l’avenir. C’est donc une avancée assez significative dans la fabrication de nouveaux composants électroniques et elle pourrait être idéale pour améliorer la recherche ou la vie dans des endroits inhospitaliers. Pas seulement la Lune, mais aussi l’Antarctique, un endroit où l’isolement est tel que les médecins doivent se faire opérer de l’appendicite avant de partir.

Évidemment, il faudrait avoir des connaissances – et certaines ressources – pour fabriquer les solénoïdes de manière amateur, mais cela serait bien plus facile qu’avec la technologie actuelle.

En résumé :