Apple abandonne sa voiture, mais ce n’est pas le seul projet abandonné par l’entreprise

Apple a abandonné son projet d’entrer dans l’industrie automobile avec sa mystérieuse voiture électrique autonome, se concentrant désormais sur le monde très populaire de l’IA générative. Mais ce n’était pas le premier projet inachevé de la société de Cupertino. Découvrez-en davantage.

La voiture électrique autonome a conduit Apple à embaucher des dirigeants éminents d’entreprises comme Tesla et Ford. Sa fin a entraîné la perte d’emplois pour certains salariés, tandis que d’autres ont modifié les divisions au sein de l’entreprise.

Le « Projet Titan » est sur lequel Apple travaille depuis 2014

La voiture prévue par l’entreprise aurait pu s’avérer être une concurrence féroce pour Tesla et d’autres, étant donné l’expérience d’Apple en matière de perturbation de plusieurs marchés. L’entreprise l’a fait avec l’iPod, l’iPhone, l’Apple Watch et, plus récemment, les AirPods.

Mais tous les projets n’ont pas été un succès retentissant pour l’entreprise. Avant le projet Titan, plusieurs efforts d’Apple n’ont jamais vu le jour :

Puissance aérienne

Le « tapis » de chargement sans fil, annoncé pour la première fois par Apple en 2017, était censé utiliser la norme Qi pour charger jusqu’à trois appareils en même temps. Cependant, l’entreprise a annulé le projet en 2019, invoquant le non-respect de ses « normes élevées ».

Apple a remplacé l’AirPower par son chargeur MagSafe Duo en 2020. Mais contrairement au tapis AirPower, le MagSafe Duo ne prend en charge que la charge simultanée de deux appareils maximum : votre iPhone et votre Apple Watch ou iPod.

Apple Télévision

Une télévision est un autre exemple d’un projet annoncé depuis longtemps qui n’a pas abouti. Les analystes et les investisseurs anticipaient l’arrivée d’un téléviseur ultra haute définition de la société en 2011. Comme le projet Titan, Apple n’a jamais révélé publiquement son existence avant son abandon il y a quelques années.

Vademecum – Prototype de tablette Apple

Le géant a créé un prototype de tablette plus d’une décennie et demie avant de lancer le premier iPad. En 1994, certaines des premières images du projet sont apparues en ligne, suggérant que l’ajout d’un stylet et d’une caméra intégrée était à l’étude.

Cependant, comme l’a déclaré l’ancien dirigeant d’Apple Dan Russell dans une publication de 2018, la société a annulé le projet car, à l’époque, « il n’y avait pas de marché pour une tablette ».

Ardoise de messages

À peu près au même moment que Vademecum, Apple travaillait également sur un projet basé sur Newton OS appelé MessageSlate. En 1993, une demande de marque a été déposée pour l’appareil. Cependant, Apple l’a abandonné et a livré le MessagePad, une version plus petite du prototype MessageSlate, à la fin de l’année.

WALT

Bien avant l’iPhone, Apple a testé un « téléphone Mac » nommé WALT. Il disposait apparemment d’un pavé tactile avec prise en charge du stylet et incluait des fonctionnalités telles que le fax et l’identification de l’appelant. Certaines premières unités WALT sont même apparues aux enchères sur eBay. Cependant, Apple n’a jamais parlé publiquement de l’appareil.

StyloLite

En 1992, l’entreprise développait une autre tablette. Le PenLite semblait être basé sur le système 7.1 – la première version du système d’exploitation Macintosh d’Apple conçue pour les ordinateurs basés sur PowerPC. Les rapports suggèrent qu’il aurait un stylet et un processeur Motorola de 25 MHz.

Contrairement au Vademecum, le PenLite aurait été développé sans caméra. La société de Cupertino a fini par abandonner également ce projet. Comme pour le dernier appareil, la société a déterminé que le marché n’était tout simplement pas prêt.

