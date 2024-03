Comment enregistrer une storie Instagram avec de la musique (solutions 2024)

Alors qu’Instagram dispose d’une fonctionnalité intégrée pour télécharger des stories, elle n’inclut pas les pistes audio intégrées via l’sticker musical d’Instagram pour la plupart des utilisateurs. Si vous êtes également dans ce cas, ne vous inquiétez pas, car vous allez aujourd’hui découvrir certaines des meilleures façons de sauvegarder une story Instagram avec de la musique.

Instagram a introduit la fonctionnalité Stories en 2017, qui permet aux utilisateurs de communiquer avec leurs abonnés dans une fenêtre de 24 heures. Bien que vous puissiez créer des stories époustouflantes avec des photos, des vidéos, de la musique, des filtres, des stickers, du texte, des mentions, des GIF, et bien plus encore, cela ne vous permet pas d’enregistrer la story avec la musique dans votre galerie.

Cela est dû aux licences musicales et à la distribution gratuite. Ne vous inquiétez pas, si vous souhaitez télécharger une story Instagram avec de la musique dans votre galerie, il existe plusieurs façons de le faire. Lisez la suite pour découvrir les solutions pour y parvenir.

Comment enregistrer une story Instagram avec de la musique (solution officielle)

Comme mentionné précédemment, si vous essayez d’enregistrer une story Instagram, elle ne sera pas enregistrée avec la musique si vous avez utilisé un sticker musical. Cependant, si vous n’utilisez pas l’sticker musical, alors la story sera enregistrée avec la musique dans votre galerie. Pour l’enregistrer, cliquez simplement sur l’icône des trois points et choisissez Enregistrer avant ou après l’avoir publiée.

Mais si vous voulez enregistrer une story Instagram avec de la musique que vous avez ajoutée grâce à l’sticker musical, suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Ouvrez l’application Instagram sur votre appareil.

Étape 2 : Attendez, n’allez pas ajouter une story. Au lieu de cela, ouvrez une conversation privée avec votre ami ou un compte alternatif.

Étape 3 : Cliquez sur l’icône de l’appareil photo juste avant le champ de message.

Étape 4 : Créez la story de votre choix et ajoutez-lui de l’audio en utilisant l’sticker musical. En bas à gauche, vous verrez une option. Appuyez dessus jusqu’à ce qu’elle indique « Conserver dans le chat ».

Étape 5 : Désormais, envoyez le message dans le chat.

Étape 6 : Maintenez le message que vous avez envoyé enfoncé et cliquez sur Plus.

Étape 7 : Parmi les options disponibles, cliquez sur Enregistrer, et la vidéo sera enregistrée dans votre galerie avec l’audio.

Note : Si vous avez déjà créé une story avec de l’audio, il suffit de la télécharger sans audio en cliquant sur l’icône des trois points et en cliquant sur Enregistrer. Une fois téléchargée, allez dans une conversation, cliquez sur l’icône de l’appareil photo, sélectionnez la vidéo, ajoutez l’audio avec l’sticker musical et envoyez-la. Enfin, maintenez le doigt appuyé dessus, puis cliquez sur Enregistrer, et elle sera enregistrée dans votre galerie avec l’audio.

Comment enregistrer une story Instagram avec de la musique (enregistrement de l’écran)

Une autre façon de sauvegarder ou de télécharger une story Instagram sur votre téléphone est d’enregistrer l’écran. Cela vous permettra d’obtenir votre propre story et celle d’une autre personne avec l’audio. Voici comment procéder :

Étape 1 :Faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut pour accéder au centre de contrôle.

Étape 2 :Cliquez sur l’option d’enregistrement de l’écran.

Étape 3 :Suivez les instructions à l’écran et appuyez sur le bouton d’enregistrement avant de lire une story Instagram.

Étape 4 : Une fois l’enregistrement terminé avec succès, arrêtez l’enregistrement et découpez-le à votre convenance.

Si votre téléphone n’a pas d’enregistreur d’écran intégré, vous pouvez installer et utiliser une application tierce pour enregistrer l’écran et enregistrer la story avec l’audio sur votre appareil.

Comment enregistrer une story Instagram avec de la musique (site web tiers)

En plus des solutions mentionnées ci-dessus, vous pouvez également utiliser des applications ou des sites web tiers pour enregistrer des stories Instagram avec de la musique sur votre appareil. Il existe des centaines de sites web et d’applications qui permettent aux utilisateurs de télécharger la story, mais je préfère Snapinsta.to et Storysaver.net.

Pour ce faire, copiez le lien de la story, rendez-vous ensuite sur l’un des sites web, collez l’URL et cliquez sur le bouton Télécharger pour l’enregistrer.

Foire aux questions

Q. Comment enregistrer une story Instagram avec de la musique qui n’a pas été ajoutée via un sticker musical ?

Si vous n’avez pas ajouté d’audio à votre story grâce à l’sticker musical d’Instagram, vous pouvez facilement la télécharger dans votre galerie avant ou après l’avoir publiée. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l’icône des trois points et de cliquer sur le bouton Enregistrer. Une fois que vous l’avez fait, la story sera enregistrée dans la galerie de votre téléphone.

Q. Existe-t-il un moyen de télécharger la story Instagram d’un compte privé ?

Oui. Vous pouvez télécharger les stories Instagram d’un compte privé avec de la musique uniquement si vous suivez le compte à l’aide d’un site web tiers. Connectez-vous simplement à votre compte Instagram sur un navigateur, puis rendez-vous sur un site web pour télécharger des stories en ligne comme Snapinsta.to. Collez l’URL de la story et il vous donnera un lien. Ouvrez-le dans un nouvel onglet, copiez tout le texte qui apparaît sur la page et collez-le sur le site web, puis cliquez sur le bouton Télécharger.

Q. Comment télécharger la story Instagram en direct de quelqu’un ?

Oui. Le seul moyen de télécharger la story Instagram en direct de quelqu’un est de l’enregistrer à l’aide d’un enregistrement de l’écran. Lancez simplement l’enregistrement et arrêtez-le lorsque la story en direct se termine, puis découpez-le si vous le souhaitez et enregistrez-le.

Voilà comment vous pouvez télécharger ou sauvegarder une story Instagram avec de la musique. Alors que vous pouvez enregistrer la story si vous n’utilisez pas l’sticker musical pour ajouter de la musique, ce guide est dédié à ceux qui veulent télécharger la story avec de l’audio ajouté à l’aide de l’sticker musical d’Instagram.