Le prochain mini-événement de Fortnite nous propose d’ouvrir la terrifiante Boîte de Pandore

Il ne reste que deux semaines depuis que nous avons publié cette nouvelle jusqu’au début de la nouvelle saison de Fortnite, mais nous savons déjà à quoi ressemblera le mini-événement qui servira de transition entre la saison actuelle et la suivante. En effet, les fichiers de la dernière mise à jour du contenu du jeu contenaient toutes sortes de données qui ont permis aux dataminers de montrer l’événement de la Boîte de Pandore qui nous plongera directement dans la Grèce ancienne dans le Chapitre 5 de Fortnite, Saison 2.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le patch 28.30, qui était le dernier de la Saison 1 du Chapitre 5 de Fortnite, contient tous les fichiers correspondants au mini-événement qui introduira la prochaine saison du jeu. Plusieurs mineurs de données ont recréé avant sa disponibilité dans le jeu, à quoi ressemblera cet événement où une énorme main émergera du sol en tenant la Boîte de Pandore avec des chaînes.

Dans la vidéo, nous pouvons voir une énorme main d’un Titan – dans la mythologie grecque, l’un des dieux antérieurs aux divinités de l’Olympe – tenant la Boîte de Pandore avec des chaînes. Cette main émergera progressivement du sol à cet endroit de la carte de Fortnite, près de Parcs à Parpaings.

Ce mini-événement consistera à ce que, lorsque la main aura émergé complètement, tous les joueurs du monde entier dans toutes les parties de Fortnite pourront tirer sur les chaînes pour les briser, faire tomber la boîte et l’ouvrir. Afin que la chute de la Boîte de Pandore ne soit pas instantanée, ces chaînes auront une quantité de santé astronomique.

Une fois que la Boîte de Pandore sera ouverte, divers catastrophes climatiques apparaîtront sur la carte comme des tempêtes et des ouragans, une chose que nous n’avions pas vue depuis le Chapitre 3 de Fortnite.

More info on the Season 2 buildup:

– The hand is codenamed « TitanHand » and will be animated with an animation codenamed « Weapon »

– Mosaic Pieces will work similarly to Fortbytes – collecting them makes an image in your quest tab (1/2)

(via me & @Loolo_WRLD)#Fortnite

— Wenso (@Wensoing) February 24, 2024