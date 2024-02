Les signes de la maladie d’Alzheimer peuvent être détectés 18 ans avant le diagnostic: quels sont-ils

Les scientifiques ont identifié quand et dans quel ordre apparaissent les signaux prédictifs de la maladie d’Alzheimer, après avoir suivi des milliers de personnes pendant 20 ans. Les premiers biomarqueurs deviennent visibles jusqu’à 18 ans avant le diagnostic, lié à la perte de mémoire et à d’autres dysfonctionnements cognitifs. Voici quels sont ces biomarqueurs et quand ils se manifestent.

Les premiers signaux de la maladie d’Alzheimer peuvent être détectés près de 20 ans avant l’apparition des symptômes caractéristiques de cette maladie neurodégénérative, tels que la perte de mémoire, les troubles du langage et d’autres dysfonctionnements liés au déclin cognitif. Au cours de cette longue période, les variations de concentration de certaines protéines (plaques de bêta-amyloïde, enchevêtrements de protéine tau) et les modifications du tissu cérébral apparaissent dans un ordre séquentiel et par étapes définies selon une nouvelle étude, conduisant à la condition pathologique. Il convient de rappeler que l’accumulation de bêta-amyloïde, bien qu’elle soit considérée comme l’un des principaux signes associés à la maladie d’Alzheimer, n’est pas présente chez toutes les personnes atteintes de la maladie.

précoce (on connaît le cas d’un jeune homme de 19 ans), mais grâce à cette nouvelle recherche, la progression temporelle des biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer – la principale forme de démence dans le monde – a également été observée dans sa forme sporadique, la plus répandue. Il s’agit d’un résultat significatif car comprendre l’évolution de ces signatures de la maladie, qui se produisent dans l’intervalle entre l’état cognitif normal et l’état compromis, peut être extrêmement précieux pour le diagnostic précoce et, par conséquent, pour obtenir une thérapie plus efficace. Les rares médicaments approuvés contre la maladie d’Alzheimer offrent en effet les meilleurs résultats lorsqu’ils sont administrés aux premiers stades de la maladie.

Un groupe de recherche chinois dirigé par des scientifiques du Centre d’innovation pour les troubles neurologiques – Département de Neurologie de l’Hôpital Xuanwu, a identifié cette longue séquence de signaux prédictifs de la maladie d’Alzheimer avant l’apparition des symptômes diagnostiques. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec des collègues de plusieurs instituts, dont le Centre pour la maladie d’Alzheimer – Institut de Pékin pour les troubles cérébraux; l’Hôpital Anding et le Département de Psychiatrie de l’Hôpital populaire provincial du Zhejiang. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Jianping Jia, ont mené une étude multicentrique cas-témoin avec des milliers de participants, tous impliqués dans l’étude China Cognition and Aging Study (COAST) menée de janvier 2000 à décembre 2020. Au cours de cette période, une partie des volontaires a été soumise à une série d’examens réguliers (tous les deux ou trois ans), tels que des tests du liquide céphalo-rachidien (CSF), des imageries cérébrales et une évaluation de la fonction cognitive par le biais de tests standardisés tels que la Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes (CDR-SB).

Les participants étaient des hommes et des femmes d’âges moyens et âgés (âge moyen de 61 ans, 50,6% d’hommes) qui étaient tous cognitivement normaux au départ. Les chercheurs ont comparé et assorti les cas de 648 individus qui ont maintenu une cognition normale avec 648 personnes qui, au cours de la période de suivi de 19,9 ans, ont développé la maladie d’Alzheimer. De cette manière, en analysant les résultats des examens effectués à intervalles réguliers, il a été possible d’observer à quel moment et de quelle manière les biomarqueurs de la neurodégénérescence se sont manifestés, jusqu’à l’apparition du déclin cognitif et du diagnostic de démence.

Le signal le plus précoce à émerger était une concentration plus élevée de la protéine bêta-amyloïde 42 dans le liquide céphalo-rachidien, déjà détectable 18 ans avant le diagnostic de la maladie d’Alzheimer. À 14 ans du diagnostic, une différence dans le communiqué entre la bêta-amyloïde 42 et la bêta-amyloïde 40, deux formes de protéines « collantes » dont l’accumulation est généralement associée à la neurodégénérescence, est observée. À 11 ans, les chercheurs ont observé une augmentation de la protéine tau 181 phosphorylée dans le groupe Alzheimer, tandis qu’à 10 ans, l’augmentation concernait l’ensemble de la tau. À 9 ans, les premiers signes de dommages neuronaux, causés par la présence de la chaîne légère de la neurofilament (NfL) dans le liquide céphalo-rachidien, ont été détectés, ce qui concerne particulièrement les axones. À 8 ans, les IRM ont révélé une atrophie de l’hippocampe dans le groupe Alzheimer, une partie du cerveau impliquée dans la cognition. À 6 ans du diagnostic, le déclin cognitif était clairement visible à travers les tests standardisés.

En plus d’avoir identifié cette progression, le professeur Jia et ses collègues ont déterminé que, dans le groupe Alzheimer par communiqué au groupe témoin, il y avait une probabilité plus élevée (37,2% contre 20,4%) d’être porteurs d’une variante génétique appelée APOE4. Ce résultat confirme l’association entre cette variante génétique – impliquée dans le métabolisme et le transport des lipides dans le cerveau – et la forme de démence la plus répandue. Connaître la progression temporelle des biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer et le rôle de la génétique peut être d’une immense aide dans la prévention et la lutte contre cette maladie, qui, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), touche actuellement plus de 40 millions de personnes (un chiffre qui triplera d’ici 2050). Les détails de l’étude « Biomarker Changes during 20 Years Preceding Alzheimer’s Disease » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique The New England Journal of Medicine.