L’Apple Watch est-elle vraiment importante pour la santé de ses utilisateurs ?

Le monde est influencé par les modes, par les nouveautés qui deviennent parfois des tendances. Les montres intelligentes sont aujourd’hui une tendance et de nombreuses personnes pensent que ces appareils peuvent les aider dans leur vie, plus particulièrement lorsqu’il s’agit de surveiller les signes vitaux. À ce titre, Sharath Sriram, un programmeur de 25 ans originaire de Bangalore, a écrit une lettre au PDG d’Apple, Tim Cook, pour le remercier pour l’Apple Watch !

Le stress qui rend fou

Sharath Sriram, un technicien de Bengaluru de 25 ans, a écrit une lettre au PDG d’Apple, Tim Cook, le remerciant pour l’Apple Watch, qui l’a aidé à se remettre de graves problèmes de santé mentale.

Sharath a travaillé dans une start-up en tant que développeur iOS. Jeune et ambitieux, l’homme se donne à fond dans son travail. Il ne savait pas que cela entraînerait de graves problèmes de santé. Les heures supplémentaires au travail, trop de stress et une direction peu solidaire ont eu des conséquences néfastes sur la santé de Sharath. C’est à ce moment-là que l’Apple Watch lui est venue en aide et a aidé le jeune homme à se rétablir.

Le programmeur a maintenant écrit au directeur général d’Apple, Tim Cook, qualifiant l’Apple Watch de « gadget le plus utile qu’il ait jamais acheté ».

Comme il l’a partagé, il a travaillé au lancement d’une fonctionnalité majeure sur son ancien lieu de travail, ce qui nécessitait de longues nuits et week-ends de travail. La direction de l’entreprise a également critiqué les employés.

Ils étaient très critiques à l’égard de notre travail et critiquaient constamment nos idées et nos efforts acharnés. Les collègues ont commencé à démissionner pour cette raison et la charge de travail est devenue plus intense en raison de la diminution des effectifs, ce qui a contribué à augmenter le stress que je ressentais.

Dit le jeune homme.

Le jeune homme rentrait souvent chez lui épuisé et développait parfois de la fièvre. C’est alors que Sharath a commencé à recevoir des alertes concernant sa fréquence cardiaque inhabituelle sur son Apple Watch. Il a partagé les lectures avec sa femme et les deux ont consulté un médecin généraliste avec les lectures de fréquence cardiaque de l’Apple Watch et certaines lectures ECG.

Au début, le médecin m’a demandé de faire quelques tests pour voir s’il y avait d’autres problèmes physiques – ils m’ont demandé un ECG clinique et des analyses de sang. Après avoir évalué tous les rapports, elle a conclu que je n’avais aucun autre problème et que les problèmes de rythme cardiaque étaient une conséquence directe du stress.

Sharath a révélé.

Apple Watch détecte le stress grâce à des anomalies du rythme cardiaque

Pour tenter d’atténuer le stress, le médecin lui a demandé de trouver un moyen de travailler dans cette entreprise sans la pression qui lui causait du tort ou de démissionner immédiatement. On lui a même dit que travailler quelques mois de plus avec le même niveau de stress pourrait être nocif et avoir des conséquences à long terme sur mon cœur. Sharath a cherché un nouvel emploi et a pu démissionner de cette entreprise en quelques semaines.

Peu de temps après, il a remarqué un changement dans son état de santé. La fréquence cardiaque de votre Apple Watch a chuté de façon spectaculaire (de 83 BPM pendant la période de stress à 71 BPM) sans aucun autre changement dans votre style de vie.

L’homme, heureux d’avoir été alerté par la montre, s’est senti obligé d’écrire un e-mail à Tim Cook, réalisant que sans les notifications de fréquence cardiaque, il n’aurait pas pris son stress et sa santé mentale au sérieux.

« Bonjour Tim, je voulais vous remercier ainsi que l’équipe d’Apple pour avoir créé l’Apple Watch – elle s’est avérée être le gadget le plus utile que j’ai jamais acheté. J’ai récemment traversé une période très difficile dans l’entreprise pour laquelle je travaillais – elle C’était un environnement stressant dans lequel j’étais traité injustement par mon patron. Cela avait des conséquences néfastes sur ma santé mentale, mais je ne connaissais pas l’effet que cela avait sur ma santé physique. Mais rapidement, j’ai commencé à recevoir plusieurs notifications de fréquence cardiaque élevée. sur ma montre chaque fois que j’assistais à des réunions. Ensuite, je tombais terriblement malade et il me fallait quelques heures pour récupérer. J’ai vu un médecin au sujet des lectures de fréquence cardiaque et elle m’a aidé à comprendre que le stress affectait mon corps et mon cœur. Ma santé mentale commençait également à affecter ma santé physique. J’ai pris conscience de l’impact de l’environnement et j’ai commencé à chercher un nouvel emploi. Je suis heureux de dire que je suis maintenant dans un bien meilleur lieu de travail, avec des collègues plus sympathiques qui permettez-moi de faire de mon mieux. Mon Apple Watch reflète également cela, car ma fréquence cardiaque au repos n’a jamais été aussi bonne et mon sommeil et mes autres signes vitaux se sont également beaucoup améliorés. Je suis heureux qu’Apple Watch m’ait aidé à comprendre l’effet du stress sur ma santé et m’a aidé à donner la priorité à mon bien-être physique et mental. Merci d’avoir créé ce produit fantastique. – Sharath »

Sharath espère que Tim verra l’e-mail et répondra un jour.