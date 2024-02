Il y a une vidéo pornographique de Drake qui circule depuis des jours sur X : personne ne parvient à l’effacer

Tout comme Taylor Swift, une œuvre pornographique du rappeur canadien est devenue virale. Cependant, cela ne semble pas avoir trop préoccupé le propriétaire du réseau social, Elon Musk, qui souligne le record de téléchargements enregistré sur la plateforme ces jours-là.

Les fausses images pornographiques de Taylor Swift créées grâce à l’intelligence artificielle (IA), qui sont apparues sur X (anciennement Twitter) en janvier 2024, ont été consultées près de 47 millions de fois avant que le compte ne soit suspendu par Elon Musk. Actuellement, moins d’un mois plus tard, cela s’est reproduit et une fois de plus, X a montré qu’il avait un problème avec la gestion des images nues et pornographiques, qu’elles soient réelles ou générées par l’IA.