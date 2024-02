Ce télescope est plus grand que tu ne l’imagines: il changera la façon dont nous comprenons l’univers

Il s’agit d’un des projets les plus ambitieux de l’Observatoire européen austral

Son diamètre est absolument gigantesque

Cela pourrait sembler impossible, mais il existe un télescope si incroyablement grand que son nom est, précisément, Extremely Large Telescope (ELT en anglais). Ainsi, cette merveille technologique absolument gigantesque sera capable de réalisations telles que l’observation de planètes en collision ou l’observation de planètes présentant des conditions acceptables pour la vie. Sa puissance pourrait même faire pâlir le formidable Télescope spatial James Webb, le remplaçant technologique du Hubble et l’un des télescopes qui apportent le plus d’informations au monde grâce à ses optiques et à ses capteurs ultra-avancés.

Voyons pourquoi l’ELT est une véritable bête dans son domaine et pourquoi il peut être si important pour améliorer notre connaissance de tout ce qui nous entoure.

Le saut qualitatif de l’ELT

L’Observatoire européen austral, situé dans le désert d’Atacama, au Chili, est l’un des plus avancés et puissants du monde. Il est financé par plus d’une dizaine de pays européens, dont la France, et dispose d’une technologie vraiment étonnante. Comme ils le racontent sur leur propre site web:

L’ELT pourra observer des galaxies lointaines et anciennes et aider à élucider des mystères tels que la nature des trous noirs et de la matière noire, et rechercher d’éventuelles variations dans le champ fondamental des constantes de la physique.

Pour ce faire, il s’appuie sur un miroir principal géant de 39 mètres de diamètre. Pour que l’on puisse se faire une idée de la taille que cela représente, il est presque deux fois plus grand que l’arc de triomphe de Brandebourg de Berlin et sa structure est huit fois plus grande que la Sagrada Familia de Barcelone, car il possède également cinq autres miroirs en fonctionnement pour approfondir encore davantage ses recherches. De plus, il est également remarquable que sa précision soit si fine qu’elle est 10 000 fois plus fine que celle d’un cheveu humain.

Il entrera en service en 2028.

Pour cette raison, nous nous trouvons face à des capacités assez incroyables qui ouvriront de nombreuses opportunités aux scientifiques qui y séjourneront, afin de dévoiler les mystères de l’univers à ceux qui n’ont ni les moyens ni les connaissances pour le faire. Ainsi, la connaissance scientifique qui peut être obtenue grâce à l’ELT est vraiment énorme.

Pour résumer brièvement cette question :