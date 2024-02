Carnaval 2024, images et gifs amusants pour un bonjour et un bon dimanche.

Aujourd’hui, c’est le dimanche de Carnaval 2024, qui se terminera cette année le 13 février avec le Mardi Gras. Envoyer une image ou une gif à des parents et des amis peut être une bonne façon de célébrer le Carnaval. Des masques aux confettis qui explosent, nous avons sélectionné les meilleures images et gifs disponibles sur le web pour l’occasion. Vous pouvez les envoyer via WhatsApp ou simplement les partager sur les réseaux sociaux tels qu’Instagram et Facebook. Elles sont toutes gratuites et vous pouvez les télécharger facilement à partir de cet article.

Si vous souhaitez les enregistrer sur votre téléphone, il vous suffit de toucher du doigt, de maintenir enfoncé pendant une seconde et de choisir l’option Enregistrer sur les photos ou Télécharger. Sur un ordinateur, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur la carte et de sélectionner l’option pour enregistrer l’image. Si vous ne parvenez pas à les télécharger depuis un ordinateur avec cette méthode, vous pouvez simplement prendre une capture d’écran. Nous vous recommandons cependant de les télécharger depuis un téléphone portable : c’est plus simple. Une fois que vous avez enregistré l’image, pour l’envoyer via WhatsApp, il vous suffit de vous rendre dans une conversation et de sélectionner l’option Envoyer des fichiers joints, que vous trouverez en cliquant sur la Pince à linge ou le Symbole +.

Joyeux Carnaval 2024, les plus belles et amusantes images à envoyer gratuitement

Les images de Joyeux Carnaval sont un moyen simple et coloré d’envoyer des vœux à des amis et à des parents, mais aussi à des collègues et des connaissances. Le conseil est de les envoyer avec une phrase spécialement conçue pour cette occasion, une façon de personnaliser le vœu.

Gifs amusantes pour les vœux du bon dimanche de Carnaval 2024

Des confettis aux guirlandes qui explosent, les gifs sont parfaits pour des vœux pétillants en lien avec la fête. Il y a juste un problème, les gifs peuvent être partagés sur Facebook et Instagram, mais pas envoyés sur WhatsApp. Pour les trouver dans l’application de messagerie, il suffit d’ouvrir le panneau des emojis, de passer à l’affichage des gifs avec le bouton dédié, puis d’écrire « joyeux carnaval » ou « carnaval » dans la boîte de recherche correspondante.