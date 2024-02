Utilise ChatGPT aux États-Unis pour parler avec 5000 filles sur Tinder : finit par rencontrer sa femme

Intelligence artificielle (IA)

L’intelligence artificielle a déjà conquis les applications de rencontres, Match Group, propriétaire de Tinder, Hinge et OkCupid, teste un outil d’IA et plusieurs applications ont choisi d’utiliser des chatbots pour simuler des conversations avant d’écrire à leur partenaire.

Trouver un partenaire n’est pas simple. Souvent, derrière la « bonne personne », il y a d’innombrables swipes à droite, des discussions et des verres de cocktails, de bière, de vin bus autour d’une table lors d’un premier rendez-vous. C’est le processus officiel. Puis il y a les raccourcis. Aleksandr Zhadan a commencé comme tout le monde. Il a ouvert Tinder pour rencontrer une fille à Moscou. Ça n’a pas marché, alors il est passé au plan B. Il a programmé GPT-2 d’OpenAI pour en faire un assistant de rendez-vous. Le programme a commencé 5 239 conversations sur Tinder et a programmé un rendez-vous avec plus de 1000 femmes, dont sa future femme.

« Je comprends vraiment que les applications de rencontres peuvent être difficiles et gênantes », a expliqué Aleksandr au média tech Gizmodo. Il a donc décidé d’utiliser ChatGPT pour programmer ses rendez-vous. Il a formé le chatbot avec ses centres d’intérêt et ses passions, afin que le programme puisse choisir des femmes similaires. Il a également dévoilé les profils, par exemple, il a exclu toutes les filles qui avaient des photos avec des boissons alcoolisées à la main. Une fois la sélection terminée, le bot a créé une liste de rendez-vous avec ses correspondances sur son Google Calendar. Aleksandr a progressivement mis à jour son projet lorsque OpenAI a publié GPT-3, 3.5 et 4.

L’histoire de Karina et Aleksandr

Le chatbot a passé en revue plus de 5000 femmes, puis Karina Vyalshakaeva est arrivée. Le couple s’est rencontré pour la première fois en décembre 2022. En réalité, Karina a parlé pendant des mois au logiciel qui se faisait passer pour Aleksandr, sans le savoir. Après le premier rendez-vous, ils ont continué à se voir et seulement ensuite, il lui a tout raconté. « Je pense que la chose la plus importante est notre connexion dans la vie réelle, ce qui est fantastique », a commenté Karina. Elle n’était pas en colère, juste surprise d’avoir flirté par chat avec l’avatar de son petit ami.

Mais le programme ne s’est pas contenté de réunir le couple. « À un moment donné, le chatbot m’a écrit qu’il était peut-être temps de demander la main de Karina », a raconté Aleksandr. Il a immédiatement pensé qu’il s’agissait d’une hallucination de la machine, puis il a compris. « Karina avait dit qu’elle voulait aller à un mariage, mais ChatGPT a pensé qu’elle préférerait assister au sien. J’ai suivi le conseil et elle a dit oui. »

Amour artificiel

Créer un bot comme un assistant personnel pour trouver la bonne personne n'est pas simple, Aleksandr a dépensé des milliers de dollars pour développer ce programme. Pourtant, l'intelligence artificielle a déjà conquis les applications de rencontres, Match Group, propriétaire de Tinder, Hinge et OkCupid, teste un outil d'IA pour sélectionner les plus belles photos des utilisateurs, en feuilletant l'album, il choisira cinq images à télécharger sur le profil de l'application.

De plus, plusieurs applications ont choisi d’utiliser des chatbots d’IA comme simulation générale, les utilisateurs peuvent s’entraîner et simuler des conversations avant d’écrire à leur correspondance. Parmi elles, Teaser AI, Blush, Flamme AI. Bumble a quant à elle intégré l’intelligence artificielle l’année dernière pour détecter les images indésirables de nu et lutter contre le cyberflash.