L’organisation de la ville dans laquelle tu vis pourrait te rendre raciste: l’étude

Une recherche menée aux États-Unis a révélé comment les personnes sont plus ou moins inconsciemment préjudiciées envers les communautés étrangères en fonction de certaines caractéristiques structurelles de la ville dans laquelle elles vivent.

Tout ce que nous pensons n’est pas le résultat de notre volonté. En d’autres termes, il existe certains schémas mentaux inconscients que nous acquérons en grandissant et qui guident souvent automatiquement nos pensées. On les appelle des « biais inconscients » et ils sont souvent parmi les principales causes de comportements racistes et discriminatoires. C’est pourquoi il est essentiel de comprendre le mécanisme par lequel nous les assimilons afin de réduire ces phénomènes.

Certes, ces « préjugés inconscients » résultent du contexte dans lequel nous grandissons, mais ils pourraient également être influencés par l’organisation de la ville dans laquelle nous vivons. C’est ce que révèle une nouvelle recherche menée par le Santa Fe Institute, une organisation de recherche à but non lucratif spécialisée dans la science des systèmes complexes, et par l’Université de Chicago sur les villes américaines. Selon l’étude, les caractéristiques d’une ville pourraient rendre les personnes qui y vivent plus ou moins enclines à être racistes. Par conséquent, agir sur les facteurs structurels d’une ville pourrait être déterminant pour réduire la discrimination raciale et les disparités qui en découlent.

Comment votre ville peut vous rendre raciste

Selon les résultats de l’étude, les facteurs d’une ville les plus influents sur le degré de racisme inconscient de ses habitants sont trois : sa population, sa diversité ethnique et son niveau de ségrégation, c’est-à-dire dans quelle mesure une ville est structurée en « zones rigides » qui ne favorisent pas les interactions sociales entre les groupes d’origines géographiques différentes.

Pour comprendre comment les préjugés raciaux émergent de l’organisation des villes américaines, les auteurs de la recherche ont utilisé les données de l’énorme base de données du Implicit Association Test (IAT). Il s’agit d’un test utilisé à l’échelle internationale pour évaluer les « associations implicites » d’un individu à partir de certains éléments significatifs de la perception des personnes, tels que la couleur de la peau ou le genre.

Les résultats de l’étude

Les chercheurs ont pris les scores moyens des préjugés IAT de près de 2,7 millions d’individus dans différentes régions géographiques des États-Unis et les ont reliés aux données démographiques raciales et à la population des États-Unis pour construire un modèle prenant en compte la façon dont les individus assimilent les préjugés par le biais des réseaux sociaux de la ville dans laquelle ils vivent.

Ce modèle a révélé que chez les personnes vivant dans des villes dont les réseaux sociaux sont plus étendus, plus diversifiés et moins ségrégés, les préjugés raciaux implicites diminuent. Cela indique qu’il existe des raisons structurelles pour lesquelles une certaine ville est plus ou moins raciste.

Des trois facteurs clés, le niveau de ségrégation est le plus déterminant. Dans une ville organisée de cette manière, c’est-à-dire avec des quartiers fortement distincts en fonction de l’origine des résidents, il n’y a pas suffisamment d’espaces publics de rencontre entre les différents groupes, ce qui réduit, voire supprime souvent, les interactions sociales entre les personnes.

Construire des villes plus cosmopolites

Il y aurait donc un lien étroit entre le profil urbain d’une ville et son niveau de justice sociale et d’égalité :

« Dans les villes où les personnes ne peuvent pas rencontrer et interagir avec des personnes et des institutions utilisées par d’autres groupes, les préjugés raciaux créent de grandes barrières à l’équité. Ces barrières sont associées à des disparités dans tous les aspects de la vie, y compris les soins de santé, l’éducation, l’emploi, la police, les résultats en santé mentale et en santé physique », expliquent les auteurs.

Bien qu’il se réfère à la situation dans les villes américaines, cette étude pourrait également aider à expliquer les phénomènes de racisme en Italie, bien que dans ce cas, il y ait d’autres facteurs différents. En comparaison avec d’autres villes européennes, en effet, les villes italiennes – et plus spécifiquement Milan – constituent un modèle à part. Selon une récente étude de l’Université Bicocca et de l’Ats de Milan, qui a analysé la répartition résidentielle des 300 000 étrangers vivant à Milan, soit 21,3% de la population, il existe un phénomène de ghettoïsation. Mais cela ne se développe pas en fonction de l’origine géographique, mais plutôt du revenu. Le centre est presque exclusivement réservé aux classes sociales supérieures ou moyennes supérieures sur le plan socio-économique, et complètement exclu du reste de la population.