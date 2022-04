Spyra Two: Le pistolet à eau numérique de deuxième génération n’est pas bon marché

Pourquoi est-ce important: En 2018, nous avons présenté une campagne Kickstarter d’une société appelée Spyra. Leur objectif était assez simple: créer un pistolet à eau alimenté par batterie qui élimine les points de douleur associés aux pistolets à jet minable. Près de 2800 personnes ont soutenu le projet, faisant du Spyra One une réalité. Il est maintenant temps pour le deuxième tour.

SpyraTwo: Mieux sur tous les aspects ?

Le nouveau Spyra Two améliore presque tous les aspects de l’original. Selon le fabricant, il présente un nouveau design avec un affichage numérique amélioré (compteur de munitions), offre une cadence de tir plus élevée et tire plus loin (jusqu’à 14 mètres lorsqu’il est tiré à un angle de 45 degrés ou plus proche de 9 mètres lorsque la tête est visée). Nous avons aussi deux fois la durée de vie de la batterie par rapport à l’original, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à environ 2000 photos par charge.

Pour faire le plein, plongez simplement le pistolet dans une source d’eau comme un grand seau ou une piscine. Le temps de remplissage a été réduit de 14 secondes à 12 secondes, nous dit-on, sans doute en raison de son réservoir légèrement plus petit qu’auparavant…

SpyraTwo: Unboxing et Test

Maintenant, nous n’avons qu’une envie, voir ce que donne ce fameux pistolet à eau high-tech en action. Voici un unboxing et test du SpyraTwo en conditions réelles que vous pouvez visionner dans la vidéo (en anglais), ci-dessous :

SpyraTwo: Un prix élevé pour un pistolet à eau

Les précommandes sont déjà épuisées, mais Spyra indique que le prochain lot de blasters commencera à être expédié début juillet. Il ne sera pas bon marché non plus, à 149 €. Que cela vaille la peine d’être l’enfant le plus cool à la prochaine fête à la piscine, à la sortie à la plage ou à une bataille d’eau impromptue, c’est à vous de décider. Personnellement, à ce prix-là, je devrais peut-être m’orienter vers le classique Super Soaker 50.